Έμπολα: Ο επικεφαλής του ΠΟΥ έφτασε στο Κονγκό και υπόσχεται ότι η επιδημία «μπορεί να αναχαιτιστεί»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η θανατηφόρα επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο, καθώς έφτασε στη χώρα για να στηρίξει τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.

Ο Tedros Adhanom Ghebreyesus έφτασε την Πέμπτη (28/5) στην Kinshasa και επρόκειτο την Παρασκευή (29/5) να ταξιδέψει στην επαρχία Ituri, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της επιδημίας.

«Αυτό μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Ghebreyesus σε μήνυμά του προς τους πολίτες του Κονγκό, προσθέτοντας ότι ο ΠΟΥ δεν στηρίζει τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, καθώς «δεν βοηθούν ιδιαίτερα». «Μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή την επιδημία», είπε, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι περνά από το χέρι του» για να βοηθήσει.

Ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 10 επιβεβαιωμένους και 223 ύποπτους θανάτους από Έμπολα στη χώρα από τότε που κηρύχθηκε η επιδημία στις 15 Μαΐου, ανάμεσα σε περισσότερα από 1.000 επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα.

Ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, προειδοποίησε ο οργανισμός, εκτιμώντας ότι ο ιός κυκλοφορούσε απαρατήρητος για αρκετό χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για τη 17η καταγεγραμμένη επιδημία Έμπολα στη μεγάλη χώρα της κεντρικής Αφρικής, η οποία αριθμεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια κατοίκους. Η ασθένεια εντοπίστηκε για πρώτη φορά εκεί το 1976.

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης δυσχεραίνονται από το γεγονός ότι η επιδημία έχει ξεσπάσει σε περιοχή πλούσια σε ορυκτά, όπου δρουν ένοπλες ομάδες.

«Οι συγκρούσεις και οι εκτοπισμοί κάνουν τα πάντα πιο δύσκολα», δήλωσε ο Ghebreyesus. «Απευθύνω άμεση έκκληση σε όλες τις εμπόλεμες πλευρές της περιοχής: κηρύξτε εκεχειρία. Καμία αιτία, καμία σύγκρουση και κανένα παράπονο δεν αξίζει να καταδικάζει αθώους ανθρώπους σε θάνατο από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί.»

Περισσότεροι από 245.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την ανατολική ΛΔ Κονγκό προς γειτονικές χώρες από τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με την UNHCR.

Ανάμεσα στις ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή βρίσκεται και η υποστηριζόμενη από τη Ρουάντα οργάνωση M23, η οποία ελέγχει μεγάλα τμήματα των επαρχιών Βόρειο και Νότιο Κίβου, νότια της Ituri.

Έμπολα: Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

Τα πρώτα συμπτώματα του Έμπολα περιλαμβάνουν πυρετό, εξάντληση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Στη συνέχεια μπορεί να εμφανιστούν εμετοί, διάρροια, κοιλιακός πόνος, εξανθήματα και προβλήματα στη λειτουργία των νεφρών και του ήπατος.

Η ασθένεια μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά μολυσμένου ατόμου ή νεκρού που είχε προσβληθεί από τον ιό.

Η τρέχουσα επιδημία έχει εκτιμώμενο ποσοστό θνησιμότητας 24,6%, έναντι μέσου όρου περίπου 50% σε όλες τις επιδημίες Έμπολα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία για το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα, το οποίο ευθύνεται για την παρούσα επιδημία. Ωστόσο, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι συμβουλευτικές του επιτροπές συνέστησαν την έναρξη κλινικών δοκιμών για εμβόλια και θεραπείες.

Φωτογραφία: EPA

Ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας της Αφρικανικής Ένωσης, Jean Kaseya, δήλωσε ότι ένα εμβόλιο θα μπορούσε να είναι έτοιμο έως το τέλος του έτους.

Η γειτονική Ουγκάντα, η οποία έχει καταγράψει έναν θάνατο από Έμπολα και ακόμη έξι κρούσματα, ανακοίνωσε ότι κλείνει άμεσα τα σύνορά της με τη ΛΔ Κονγκό.

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι το κλείσιμο των συνόρων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπίσημες διελεύσεις και να δυσκολέψει την παρακολούθηση και τον περιορισμό της νόσου.

Την ίδια στιγμή, ανώτατο δικαστήριο της Κένυας ανέστειλε προσωρινά τα σχέδια δημιουργίας εγκατάστασης καραντίνας και θεραπείας για Αμερικανούς πολίτες που έχουν προσβληθεί από Έμπολα.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέπουν την είσοδο σε άτομα που έχουν μολυνθεί από τη νόσο.

Η δικαστής Patricia Nyaundi αποφάνθηκε ότι η Κένυα δεν μπορεί να δεχθεί άτομα εκτεθειμένα ή μολυσμένα με Έμπολα στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Katiba Institute.

Αξιωματούχοι υγείας είχαν προειδοποιήσει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο σύστημα υγείας της χώρας.

Ο Έμπολα έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 15.000 ανθρώπων στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό σημειώθηκε μεταξύ 2018 και 2020, στοιχίζοντας τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους από συνολικά 3.500 κρούσματα.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραλάβει 4,6 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο αεροδρόμιο της Bunia, πρωτεύουσας της Ituri, ενώ η UNICEF γνωστοποίησε ότι θα αποστείλει επιπλέον 100 τόνους βοήθειας.

Με πληροφορίες από Guardian