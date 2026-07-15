Έμπολα: Το μέγεθος της επιδημίας στη ΛΔ του Κονγκό μπορεί να είναι τετραπλάσιο από τον επίσημο απολογισμό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η θανατηφόρα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό) ενδέχεται να είναι έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

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Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα της ΛΔ Κονγκό, ο αιμορραγικός πυρετός έχει μολύνει περισσότερους από 1.960 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 700 ατόμων από τότε που εντοπίστηκε, πριν από δύο μήνες.

Ωστόσο, ο διευθυντής έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων του ΠΟΥ, Τσίκουε Ιχεκβεάζου, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι τα μοντέλα πρόβλεψης του Οργανισμού δείχνουν πως «η έκταση της επιδημίας είναι τουλάχιστον δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε εντοπίσει».

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες Έμπολα που έχουν καταγραφεί

Με βάση τους επίσημους αριθμούς, πρόκειται ήδη για μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες Έμπολα που έχουν καταγραφεί, με τον ιό να εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε άλλη φορά.

«Αυτή είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ και έχουμε δει τη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη της επιδημίας, σε σύγκριση με όλες τις επιδημίες Έμπολα που έχουμε διαχειριστεί», ανέφερε ο Ιχεκβεάζου.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, μετά από αρκετούς θανάτους στην επαρχία Ιτούρι, μία πλούσια σε ορυκτά περιοχή στα βορειοανατολικά της χώρας, η οποία πλήττεται από ένοπλες ομάδες.

Κρούσματα Έμπολα, ενός ιού που μεταδίδεται μέσω στενής επαφής και μολυσμένων σωματικών υγρών, έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί σε πέντε επαρχίες της ΛΔ Κονγκό, καθώς και στη γειτονική Ουγκάντα Ωστόσο, περισσότερο από το 90% των κρουσμάτων εξακολουθούν να καταγράφονται στην Ιτούρι, δήλωσε ο Ιχεκβεάζου.

Ο γιατρός, ο οποίος μόλις επέστρεψε από επίσκεψη διάρκειας μίας εβδομάδας στην περιοχή, ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει «βαθιά ανησυχητική».

Η επιδημία Έμπολα προκαλείται από σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία

Η επιδημία, η οποία προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, «συνεχίζει να ξεπερνά σε ταχύτητα τις προσπάθειες αντιμετώπισης από τις εθνικές αρχές, τους διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ, καθώς και από τις ίδιες τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο», δήλωσε.

«Ίσως το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι πολλά από τα νεοαναφερθέντα κρούσματα αφορούν ανθρώπους που πέθαναν στις κοινότητες τους, χωρίς να φτάσουν ποτέ σε υγειονομική μονάδα και χωρίς να λάβουν φροντίδα». Παρόλα αυτά, ο Ιχεκβεάζου δήλωσε ότι ενθαρρύνεται από την ενίσχυση της επιχείρησης αντιμετώπισης της επιδημίας.

«Η δυναμικότητα των θεραπευτικών κέντρων πλέον ξεπερνά τις 700 κλίνες και συνεχίζει να αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Η εργαστηριακή ικανότητα έχει επεκταθεί σημαντικά και τα ποσοστά παρακολούθησης των επαφών πλησιάζουν το 80%», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν ορισμένοι από τους υψηλότερους αριθμούς νέων μολύνσεων μέσα σε μία μόνο ημέρα».

«Πριν από λίγες ημέρες επιβεβαιώσαμε περισσότερα από 80 κρούσματα σε μία ημέρα», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα «καλό νέο», καθώς δείχνει ότι λιγότερα κρούσματα διαφεύγουν από τον εντοπισμό. «Είναι ένδειξη ότι η αντιμετώπιση της επιδημίας γίνεται πιο αποτελεσματική».

Με πληροφορίες από France 24 και AFP