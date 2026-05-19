Έμπολα: Η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ήπειρο

Η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο αφρικανικής ηπείρου σχετικα με την επιδημία του Έμπολα, η οποία έχει αποφέρει εκατοντάδες θανάτους και κρούσματα.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τον Έμπολα θα επιτρέψει «την ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού, την ταχεία ενεργοποίηση χρηματικών και τεχνικών πόρων, την ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με το Africa CDC.

Την ίδια ώρα, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνει «βαθιά ανήσυχος από τις διαστάσεις και την ταχύτητα» της επιδημίας του Έμπολα, που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

Έμπολα: Έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας από τον ΠΟΥ

«Συγκαλούμε σήμερα την επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων που θα μας δώσει προσωρινές συστάσεις», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά την δεύτερη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης των κρατών μελών του ΠΟΥ.

Υπενθυμίζεται πως ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας, που είναι το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Ως προς τη μεταδοτικότητα, η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει όπως φαίνεται προκαλέσει 131 καταγεγραμμένους θανάτους και, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της αφρικανικής χώρας, υπάρχουν 513 καταγεγραμμένα ύποπτα περιστατικά.

«Καταγράψαμε περίπου 131 ύποπτες περιπτώσεις θανάτου συνολικά και έχουμε περίπου 513 ύποπτα κρούσματα», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρότζερ Κάμπα.

Τι είναι ο Έμπολα

Ο Έμπολα προκαλεί εξαιρετικά μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό. Ο ιός έχει προκαλέσει περισσότερους των 15.000 θανάτους στην Αφρική κατά την διάρκεια της τελευταίας 50ετίας.

Κατά τις προηγούμενες κορυφώσεις της επιδημίας, η θνησιμότητα έχει κυμανθεί ανάμεσα στο 25% και το 90%, σύμφωνα τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικές αγωγές για το στέλεχος Bundibugyo του Ebola, το οποίο προκαλεί τον θάνατο στο 40% έως 50% των κρουσμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει ένα εμβόλιο που ονομάζεται Ervebo, που έχει παρασκευασθεί από την Merck, που έχει χρησιμοποιηθεί για το στέλεχος Zaire και έχει δείξει ότι παρέχει κάποιον βαθμό προστασίας σε δοκιμές σε ζώα.

Το ενδεχόμενο δοκιμής του εμβολίου αυτού και άλλες επιλογές θα βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής του ΠΟΥ.