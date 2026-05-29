Έμπολα: «Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου» - Γιατροί μιλούν για πρώτη φορά για την επιδημία

Γιατροί και υγειονομικοί, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της επιδημίας του Έμπολα στην ανατολική πλευρά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προειδοποιούν ότι ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται με ανησυχητικό ρυθμό.

«Η επιδημία του Έμπολα είναι εντελώς εκτός ελέγχου», δήλωσε στο ABC News ο δρ. Ρισάρ Κοζάν από την πόλη Μπούνια της επαρχίας Ιτούρι, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της έξαρσης. Ο Κοζάν, που έχει συμμετάσχει στην αντιμετώπιση προηγούμενων επιδημιών Έμπολα στην κεντρική και δυτική Αφρική και είναι πρόεδρος της Συμμαχίας για Διεθνή Ιατρική Δράση (Alliance for International Medical Action), ανέφερε ότι η βαθιά δυσπιστία μεγάλου μέρους των τοπικών κοινοτήτων δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού του ιού.

Αντίστοιχη εικόνα περιέγραψε και ο δρ. Ρισάρ Λοκούντι, διευθυντής του βασικού νοσοκομείου στην περιοχή Μονγκμπουάλου, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τους υγειονομικούς και αρμόδιους φόρεις ως η «πιο πληγείσα της επιδημίας Έμπολα».

Έμπολα: «Εξαπλώνεται με εκθετική ταχύτητα»

Όπως είπε, η ασθένεια εξαπλώνεται «με εκθετική ταχύτητα». Σύμφωνα με τον ίδιο, επτά ασθενείς με συμπτώματα που θεωρούνταν ύποπτα για Έμπολα δραπέτευσαν πρόσφατα από το νοσοκομείο της περιοχής.

«Αυτό δημιουργεί αλυσίδες μετάδοσης και κάνει τον ιό εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα, μέχρι στιγμής, στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα μιας σπάνιας παραλλαγής του Έμπολα, γνωστής ως Bundibugyo, ενώ περισσότεροι από 230 ύποπτοι θάνατοι συνδέονται ήδη με τον ιό, ωστόσο η συγκεκριμένη παραλλαγή δεν αντιμετωπίζεται με κάποιο εγκεκριμένο εμβόλιο.

Παράλληλα, επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Την περασμένη εβδομάδα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε επίσημα την επιδημία «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος».

Ο Τζέρεμι Κονίντικ, πρώην ανώτερο στέλεχος της USAID επί των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν και νυν πρόεδρος της Refugees International, δήλωσε ότι η μετάδοση του ιού έχει ήδη λάβει «εκρηκτικές διαστάσεις». Όπως επισήμανε, περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής εικόνας.

Τι εκτιμούν οι υγειονομικοί για την εστία έξαρσης του Έμπολα

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η παραλλαγή Bundibugyo του Έμπολα προήλθε από την επαρχία Ιτούρι και, για περίπου τρεις μήνες, δεν είχε εντοπιστεί επίσημα.

Η ασυνήθιστη μορφή του ιού αποδείχθηκε πιο δύσκολη στον εντοπισμό μέσω εξετάσεων, ενώ οι θεωρίες συνωμοσίας και η δυσπιστία απέναντι στις αρχές δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

«Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν καν ότι ο Έμπολα είναι πραγματικός», δήλωσε ο Κοζάν. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη εργαστηριακών δυνατοτήτων στην περιοχή, γεγονός που καθυστερεί τις διαγνώσεις και την ιχνηλάτηση επαφών.

Αυτό σημαίνει ότι ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα περιμένουν συχνά ημέρες μέχρι να λάβουν αποτελέσματα εξετάσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα την απομόνωση. Οι δύο γιατροί ανέφεραν ότι καθημερινά καταγράφονται νέα ύποπτα περιστατικά στα νοσοκομεία τους.

Την ίδια στιγμή, η οργή κατοίκων απέναντι στα αυστηρά πρωτόκολλα διαχείρισης της επιδημίας φαίνεται να εντείνεται.

Οι δύο γιατροί επιβεβαίωσαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες σκηνές απομόνωσης και υγειονομικές εγκαταστάσεις πυρπολήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από εξαγριωμένα πλήθη.

Ο Λοκούντι ανέφερε ότι αστυνομία και στρατός φυλάνε πλέον το νοσοκομείο του, ενώ ομάδες νεαρών εξακολουθούν να συγκεντρώνονται απειλητικά στην περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υγειονομικές ομάδες αδυνατούν να προσεγγίσουν απομακρυσμένα χωριά για να ερευνήσουν πιθανούς θανάτους από τον ιό.

Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης, καθώς οικογένειες αναλαμβάνουν μόνες τους την ταφή συγγενών που ίσως έχουν πεθάνει από Έμπολα.

Έμπολα: Σοβαρές ελλείψεις σε μάσκες και στολές

Οι γιατροί κάνουν επίσης λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε μάσκες, προστατευτικές στολές και εξειδικευμένο προσωπικό, με την περικοπή της αμερικάνικης ανθρωπιστικής βοήθειας να δυσχεραίνει το έργο των υγειονομικών αρχών.

Ο Κονίντικ υποστήριξε ότι οι σημαντικές μειώσεις στη χρηματοδότηση των αμερικανικών προγραμμάτων στη ΛΔ του Κονγκό έχουν δυσκολέψει σοβαρά την αντιμετώπιση της κρίσης. «Δίνουμε αυτή τη μάχη με δεμένα χέρια», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, σε προηγούμενες επιδημίες τέτοιας κλίμακας συμμετείχαν συντονισμένα το υπουργείο Υγείας, ο ΠΟΥ, η USAID και τα CDC. «Η USAID έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, τα CDC έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τον ΠΟΥ διακόπτοντας τη χρηματοδότηση», είπε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι αν η USAID λειτουργούσε ακόμη με τον προηγούμενο τρόπο, η επιδημία πιθανότατα θα είχε εντοπιστεί πολύ νωρίτερα.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «γελοίο» τον ισχυρισμό ότι οι περικοπές στην αμερικανική βοήθεια επηρέασαν την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Με πληροφορίες από ABC News