Έμπολα: Η επιδημία εξακολουθεί να εξαπλώνεται στη ΛΔ Κονγκό

Συνεχίζει να εξαπλώνεται ο Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνεται και τη νόσο να εμφανίζεται σε νέες γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Με βάση στοιχεία του υπουργείου Υγείας της ΛΔ Κονγκό, τα οποία επικαλείται ο ΠΟΥ, μέχρι και την Πέμπτη είχαν καταγραφεί συνολικά 676 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 136 θάνατοι που συνδέονται με το σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού Έμπολα. Για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο ούτε εγκεκριμένη θεραπεία.

Η πλειονότητα των περιστατικών έχει εντοπιστεί στην επαρχία Ιτούρι, στα βορειοανατολικά της χώρας. Ωστόσο, κρούσματα έχουν πλέον επιβεβαιωθεί σε 34 υγειονομικές ζώνες που εκτείνονται στις επαρχίες Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου.

«Σχεδόν κάθε μέρα, κρούσματα εντοπίζονται σε νέες υγειονομικές ζώνες, κάτι που αντικατοπτρίζει τόσο το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας –πιθανόν μεγαλύτερο από αυτό που εντοπίζεται σήμερα –και τη μεγάλη κινητικότητα του πληθυσμού», δήλωσε από το Μπένι του Βόρειου Κίβου ο Ολιβιέ λε Πολέν, επικεφαλής της μονάδας Επιδημιολογίας και Ανάλυσης για τις παρεμβάσεις του ΠΟΥ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Προβληματισμός για τον Έμπολα

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της επιδημίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της αποδυνάμωσης των συστημάτων υγείας και της συνεχιζόμενης ανασφάλειας στη χώρα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ΛΔ Κονγκό διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση επιδημιών Έμπολα, ειδικά στις περιοχές που πλήττονται σήμερα.

«Η απάντηση πρέπει πρωτίστως να ενισχύει το ήδη υπάρχον και έμπειρο προσωπικό και δυνατότητες», σημείωσε ο Ολιβιέ λε Πολέν.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «τυφλά σημεία» σε ορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη την πλήρη αποτύπωση της πραγματικής έκτασης της επιδημίας.

«Έχουμε ακόμη τυφλά σημεία σε ορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Το ακριβές μέγεθος της επιδημίας παραμένει αβέβαιο. Μια καλύτερη εικόνα θα εξασφαλιστεί όσο θα εξακολουθούν να ενισχύονται η επιτήρηση, η ιχνηλάτηση των επαφών και οι δυνατότητες διάγνωσης, ιδίως στο Βόρειο Κίβου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

In the Democratic Republic of the Congo, health workers are racing to contain the Ebola outbreak.@WFP_UNHAS is playing a critical role by transporting essential supplies and frontline responders to remote areas where support is most needed. pic.twitter.com/BIuBXNlHsA — United Nations (@UN) June 12, 2026

Σε ό,τι αφορά την ιχνηλάτηση επαφών, ο αξιωματούχος του ΠΟΥ έκανε λόγο για πρόοδο των τελευταίων εβδομάδων.

«Η κατάσταση βελτιώνεται (…) Φτάνουμε πλέον σε λίγο πάνω από το 70% των επαφών που έχουν ιχνηλατηθεί σωστά, πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει μια σαφή βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν από μία ή δύο εβδομάδες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ επανέλαβε τα βασικά μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών ταφών, η μείωση του κινδύνου μετάδοσης στις υγειονομικές δομές, ο άμεσος εντοπισμός, η απομόνωση και η περίθαλψη των ασθενών μέσω ενισχυμένης επιτήρησης και αποτελεσματικής ιχνηλάτησης επαφών, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία υγείας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC) ανακοίνωσε ότι η επιδημία στην γειτονική Ουγκάντα, όπου είχε επιβεβαιωθεί στις 15 Μαΐου η παρουσία του Έμπολα, βρίσκεται πλέον «υπό έλεγχο».

Με πληροφορίες από AFP και Reuters