Έμπολα: Επιδεινώνεται η κατάσταση στο Κονγκό - Τουλάχιστον 600 οι θάνατοι

Τουλάχιστον 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό), ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου ανήλθαν σε 1.759, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Τα συνολικά στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, αφορούν την εικόνα έως και την Τρίτη, ενώ το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 51 νέα κρούσματα και 20 θάνατοι.

Έμπολα: Επιδεινώνεται η κατάσταση στο Κονγκό

Στον συνολικό αριθμό των μολύνσεων δεν περιλαμβάνονται δύο περιστατικά ασθένειας που αναφέρθηκαν στην Κισανγκάνι, πρωτεύουσα της επαρχίας Τσόπο και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της ΛΔ Κονγκό, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων τελούσαν ακόμη υπό επικύρωση, σύμφωνα με την κυβερνητική έκθεση. Τα περιστατικά αυτά θα ενταχθούν στον επίσημο απολογισμό των κρουσμάτων μόλις επιβεβαιωθούν.

Το ένα από τα δύο αυτά κρούσματα συνδέεται με το χωριό Νία-Νία, στην επαρχία Ιτούρι, όπου καταγράφηκαν τα πρώτα περιστατικά της νόσου. Ωστόσο, το δεύτερο κρούσμα «δεν φαίνεται να έχει γεωγραφική σύνδεση» πέραν της Κισανγκάνι, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην επαρχία Ιτούρι, τη σφοδρότερα πληγείσα από τις τρεις ανατολικές περιφέρειες της χώρας που έχουν επηρεαστεί από την επιδημία αποχωρούν από τις θέσεις τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Έμπολα: Επαγγελματίες υγείας και άλλοι εργαζόμενοι δεν είχα λάβει μισθούς ή επιδόματα από τότε που κηρύχθηκε η επιδημία

Σε επίσημη ειδοποίηση προς τις εθνικές και επαρχιακές αρχές το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής στην Ιτούρι προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε απεργία εάν δεν πληρωθούν εντός 24 ωρών. Μέχρι την Τρίτη, ορισμένοι είχαν ήδη σταματήσει να εργάζονται, αν και δεν είχε κηρυχθεί επισήμως απεργία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Ορισμένοι επαγγελματίες υγείας και άλλοι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής δήλωσαν στο AP ότι δεν είχαν λάβει μισθούς ή επιδόματα από τότε που κηρύχθηκε η επιδημία έμπολα στις 15 Μαΐου. Ανέφεραν επίσης ότι εργάζονταν με περιορισμένο εξοπλισμό και ότι αντιμετωπίζονταν άδικα από τις αρχές και τις ομάδες διαχείρισης της κρίσης.

«Από τη στιγμή που κηρύχθηκε η επιδημία της νόσου του ιού Έμπολα, ζητούμε την πληρωμή για την εργασία μας», δήλωσε στο AP ο δρ Μπιενσί Κάνο, μέλος της επιτροπής επιδημιολογικής επιτήρησης στην Μπούνια, πρωτεύουσα της Ιτούρι.

Η κινητοποίηση αυτή ξεκινά την ώρα που αρχίζει η εγγραφή συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία του ιού Bundibugyo, ο οποίος ευθύνεται για τη συγκεκριμένη επιδημία. Το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα θεωρείται γενικά λιγότερο θανατηφόρο από άλλα στελέχη, ωστόσο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο.

Μέχρι τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος τον Μάιο, ο ιός είχε ήδη εξαπλωθεί απαρατήρητος για εβδομάδες στις μεταλλευτικές πόλεις Μονγκμπουάλου, Ρουαμπάρα και Μπούνια, προτού φτάσει σε γειτονικές επαρχίες, είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τη ΛΔ Κονγκό η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Catherine Wambua-Soi.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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