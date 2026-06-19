Έμπολα: Ασθενείς δραπετεύουν από κέντρα θεραπείας στο Κονγκό για να βρουν φαγητό

Ασθενείς που νοσούν ή θεωρούνται ύποπτα κρούσματα Έμπολα, εγκαταλείπουν τα κέντρα θεραπείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αναζητώντας τροφή, σε μια εξέλιξη που αποκαλύπτει πως η πείνα έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τον περιορισμό της επιδημίας.

«Οι ομάδες που αντιμετωπίζουν την επιδημία έρχονται σε εμάς και μας λένε ότι χρειάζονται βοήθεια αν θέλουμε να σταματήσουμε τον Έμπολα», δήλωσε ο Ντέιβιντ Στίβενσον, επικεφαλής των επιχειρήσεων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) στο Κονγκό. «Σε τρεις δεκαετίες ανθρωπιστικής δράσης δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Σύμφωνα με κυβερνητικές αναφορές, περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν διαφύγει από μονάδες θεραπείας και απομόνωσης από τα τέλη Μαΐου. Σε ένα από τα περιστατικά, 11 ύποπτοι ασθενείς εγκατέλειψαν νοσοκομείο στην περιοχή Μπάμπου, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη Μονγκμπουάλου, που αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας, εξαιτίας της ανεπαρκούς διατροφικής υποστήριξης.

Ebola patients are fleeing treatment centers in the Democratic Republic of Congo in search of food, underscoring how hunger has become one of the biggest obstacles to containing the virus https://t.co/yOtXVUOuvE — Bloomberg (@business) June 19, 2026

Έμπολα: Μία από τις χειρότερες επισιτιστικές κρίσεις στον κόσμο

Η ανατολική περιοχή του Κονγκό αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας, με εκατομμύρια εκτοπισμένους, ένοπλες συγκρούσεις και μία από τις χειρότερες επισιτιστικές κρίσεις στον κόσμο. Τώρα, αυτές οι συνθήκες συγκρούονται με τις προσπάθειες περιορισμού του Έμπολα, που έχει μολύνει σχεδόν 900 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από το ένα τέταρτο των ασθενών.

Η επισιτιστική ανασφάλεια επηρεάζει σχεδόν 10 εκατομμύρια ανθρώπους στις ανατολικές επαρχίες της χώρας, δυσχεραίνοντας όχι μόνο την απομόνωση των ασθενών αλλά και την παρακολούθηση όσων έχουν εκτεθεί στον ιό.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν σήμερα περίπου 6.400 άτομα που ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα Έμπολα. Ωστόσο, οι οικογένειες που καλούνται να παραμείνουν σε καραντίνα συχνά χάνουν την πρόσβαση στην εργασία, στις αγορές και σε άλλες πηγές εισοδήματος.

Six-year-old Ebola patient taken from DR Congo hospital found and 'doing well' https://t.co/hJFeH49cRr — BBC News (World) (@BBCWorld) June 19, 2026

Έμπολα: Οι οικογένειες έχουν αναλάβει τον ρόλο της διατροφής

«Αν περιορίσεις τους ανθρώπους, πρέπει να τους παρέχεις φαγητό. Αν δεν έχουν φαγητό, θα φύγουν», εξηγεί ο Ολιβιέ Νκακουντούλου, επικεφαλής επιχειρήσεων του WFP στην επαρχία Ιτούρι, όπου καταγράφεται πάνω από το 90% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Οι συνέπειες είναι ακόμη πιο σοβαρές όταν το άτομο που βρίσκεται σε απομόνωση είναι ο βασικός οικονομικός στυλοβάτης της οικογένειας. «Φανταστείτε να βάλουμε μια ανύπαντρη μητέρα σε απομόνωση. Τι θα συμβεί στα παιδιά της;» αναρωτιέται ο Γκόντφρεϊ Αγιένα, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Food for the Hungry στην Ουγκάντα.

Στις περισσότερες περιοχές του ανατολικού Κονγκό, οι οικογένειες είναι εκείνες που συνήθως φροντίζουν και τροφοδοτούν τους νοσηλευόμενους συγγενείς τους. Οι κανόνες απομόνωσης για τον Έμπολα διακόπτουν απότομα αυτή τη στήριξη.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχει αρχίσει να παρέχει ζεστά γεύματα στα κέντρα θεραπείας, καθώς και πακέτα τροφίμων σε ασθενείς, άτομα υπό παρακολούθηση και οικογένειες που επηρεάζονται από την επιδημία. Μόνο μέσα σε μία ημέρα αυτή την εβδομάδα διανεμήθηκαν 590 ζεστά γεύματα σε ασθενείς, συνοδούς και ύποπτα κρούσματα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρόμοια φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και σε προηγούμενες επιδημίες.

«Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν φαγητό, φτάνουν σε απόγνωση», λέει ο Κένεθ Κόμπα, γιατρός από την Ουγκάντα που ετοιμάζεται να μεταβεί στο ανατολικό Κονγκό για να συμμετάσχει στην αντιμετώπιση της επιδημίας.

Θυμάται μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια της επιδημίας Έμπολα στην Ουγκάντα το 2022, κάποιοι άνθρωποι εμφανίζονταν επανειλημμένα σε μονάδες θεραπείας ισχυριζόμενοι ότι είχαν συμπτώματα μόνο και μόνο επειδή εκεί υπήρχε διαθέσιμο φαγητό.

Με πληροφορίες από Bloomberg

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