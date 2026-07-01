Empire State Building: Ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε φαίνεται να είναι τα δύο άτομα που ανέβηκαν στην κορυφή του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει δύο άτομα να έχουν φτάσει στην κορυφή της κεραίας του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ανέβηκαν στο υψηλότερο σημείο του ουρανοξύστη και άνοιξαν ένα πανό με συνθήματα για την αγάπη.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, το οποίο επικαλείται το CNN, οι δύο βρίσκονται υπό κράτηση. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι «τα δύο μασκοφόρα άτομα φαίνεται επίσης να αρραβωνιάστηκαν ενώ βρίσκονταν στην κορυφή του ουρανοξύστη», ενώ προσθέτει πως έχει ταυτοποιηθεί η γυναίκα ως Angela Nikolau.

Σε λογαριασμό στο Instagram με το συγκεκριμένο όνομα έχουν αναρτηθεί βίντεο και φωτογραφίες από το Empire State Building. Στις εικόνες φαίνεται ο άνδρας που τη συνόδευε να γονατίζει και να της προσφέρει δαχτυλίδι, με τις αναρτήσεις να παραπέμπουν σε πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε στην κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη.

Το προφίλ της αριθμεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακολούθους. Στην περιγραφή της δηλώνει καλλιτέχνις, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των αναρτήσεών της την απεικονίζει να ποζάρει σε ιδιαίτερα μεγάλα ύψη και σε επικίνδυνες τοποθεσίες, στο πλαίσιο ριψοκίνδυνων εγχειρημάτων.

Το ύψος του Empire State Building ανέρχεται στα 443,2 μέτρα. Το εμβληματικό αυτό κτίριο συγκαταλέγεται στα 10 ψηλότερα κτίρια των ΗΠΑ.

Φωτ.: Instagram / angela_nikolau

Φωτ.: Instagram / angela_nikolau

Φωτ.: Instagram / angela_nikolau

Με πληροφορίες από CNN