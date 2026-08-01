Eminem: Σε δημοπρασία σπάνια υπογεγραμμένα Air Jordan από τη συλλογή του για το Marshall Mathers Foundation

Ο Eminem συνεργάζεται με τον οίκο δημοπρασιών Julien’s Auctions, διαθέτοντας προς δημοπράτηση 117 ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών από την προσωπική του συλλογή, με όλα τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση του Marshall Mathers Foundation.

Η δημοπρασία του Marshall Mathers Foundation βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κάθε ζευγάρι φέρει την υπογραφή του Slim Shady. Τα μεγέθη κυμαίνονται από ανδρικό νούμερο 10 έως 11 (σύμφωνα με την αμερικανική αρίθμηση). Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά αντικείμενα της συλλογής βρίσκονται σπάνια μοντέλα Air Jordan, όπως η συνεργασία του Eminem με την Carhartt από το 2015, καθώς και το Air Jordan 4 Encore.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Air Jordan 3 «Slim Shady» PE, το οποίο ο Eminem φόρεσε κατά την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl LVI το 2022. Η υψηλότερη προσφορά για το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει ήδη φτάσει τα 8.000 δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 25.000 δολάρια.

Η υπόλοιπη συλλογή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Nike Air Max 90 που φόρεσε ο Eminem στην εμφάνισή του στο φεστιβάλ Soundstorm το 2024, καθώς και διάφορα μοντέλα των Adidas, Nike και Puma.

See Eminem’s sneaker collection being sold off for charity, including $35K signed Air Jordan ‘Slim Shady PE’ promo kicks https://t.co/gMM4tge7aY pic.twitter.com/z2cHAnpvYb — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Eminem: Το 100% των εσόδων από τη δημοπρασία θα διατεθεί στο Marshall Mathers Foundation

Το 100% των εσόδων από τη δημοπρασία θα διατεθεί στο Marshall Mathers Foundation, το οποίο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οίκου Julien’s Auctions, προσφέρει «πόρους και ευκαιρίες σε κοινωνικά ευάλωτους και νέους που διατρέχουν κίνδυνο στο Ντιτρόιτ και στις γύρω κοινότητες».

Σύμφωνα με τον Julien’s Auctions, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων του Eminem. Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα παραμείνει ανοιχτή έως τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Αυγούστου, στις 10:00 π.μ. (ώρα Ειρηνικού).

Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, ο Eminem πραγματοποίησε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση, όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Jay-Z στη δεύτερη από τις τρεις συναυλίες του τελευταίου στο Yankee Stadium. Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «Renegade», τη συνεργασία τους από το άλμπουμ The Blueprint του Jay-Z, ενώ ο Eminem παρέμεινε στη σκηνή για να παρουσιάσει και τη μεγάλη επιτυχία του «Lose Yourself».

Όσον αφορά τη δισκογραφία του, το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), κυκλοφόρησε το 2024 και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200.

Στο σχετικό βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένα από τα υπογεγραμμένα αθλητικά παπούτσια του Eminem που διατίθενται στη δημοπρασία.

Με πληροφορίες από Billboard