Εμανουέλ Μακρόν: «Η πυρηνική ενέργεια θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε ομιλία κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνόδου για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, κάλεσε την Ευρώπη να προχωρήσει σε μια ριζική ενοποίηση του πυρηνικού της κλάδου.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία κατάφερε πέρυσι να εξάγει 90 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Αυτή η ενεργειακή ισχύς, όπως εξήγησε, επιτρέπει στη χώρα να πρωταγωνιστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία μεγάλων κέντρων δεδομένων (data centers) και την οικοδόμηση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτεί η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εμανουέλ Μακρόν: Σχεδιασμός πυρηνικών αντιδραστήρων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η στρατηγική του Γάλλου Προέδρου εστίασε στην τυποποίηση του σχεδιασμού των πυρηνικών αντιδραστήρων σε όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο Μακρόν τόνισε την ανάγκη για στενή συνεργασία των εθνικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας, ενώ ζήτησε η κρατική στήριξη για τα πυρηνικά έργα να ενσωματωθεί πλήρως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε το παράδειγμα του εργοστασίου εμπλουτισμού Orano ως ένα πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθηθεί από ταχύτερες και βαθύτερες κινήσεις ενοποίησης του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους Μικρούς Αρθρωτούς Αντιδραστήρες (SMRs), τους οποίους ο Μακρόν βλέπει ως μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ήπειρος πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της για να παραμείνει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στην καρδιά αυτών των καινοτόμων έργων πρέπει να βρίσκεται ο εμπλουτισμός ουρανίου, καθώς η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει στη διαφοροποίηση των προμηθειών της για να ενισχύσει την αυτονομία της.

Τέλος, ο Γάλλος Πρόεδρος έθεσε το ζήτημα των υποδομών, στηλιτεύοντας την πραγματική έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Το όραμά του περιλαμβάνει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με ένα πυκνό δίκτυο διασυνδετήρων που θα επιτρέπει στην ενέργεια να ρέει ελεύθερα. Μόνο μέσα από την ενοποίηση του ευρωπαϊκού πυρηνικού τοπίου, κατέληξε ο Μακρόν, θα μπορέσει η Ευρώπη να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και να παραμείνει μια ισχυρή, ανταγωνιστική δύναμη στο διεθνές στερέωμα.