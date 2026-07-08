Εμανουέλ Μακρόν: Η αμήχανη στιγμή με την Εμινέ Ερντογάν

Πλάνα από την επίσημη υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του από το προεδρικό ζεύγος της Τουρκίας, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ, κατέγραψαν μία αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο και την Εμινέ Ερντογάν, που έχει αρχίσει να γίνεται viral.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ, υποδέχθηκαν τους Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν την Τρίτη, πριν από την έναρξη της διήμερης συνόδου.

Κατά τη διάρκεια της χειραψίας μεταξύ των δύο ηγετών και των συζύγων τους, ο Μακρόν έκανε την κίνηση να σκύψει το κεφάλι του για να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερντογάν. Ωστόσο, εκείνη φαίνεται να τραβά το χέρι της προς τα πίσω, αποτρέποντας την κίνηση του Γάλλου προέδρου.

Το βίντεο με το «λάθος» του Μακρόν που έγινε viral

Το βίντεο προβλήθηκε και από τον ΣΚΑΪ, όπου σχολιάστηκε ότι κανένας από τους υπόλοιπους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο δεν επιχείρησε ανάλογη χειρονομία κατά την υποδοχή του από το προεδρικό ζεύγος της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις ερμηνείες που διατυπώθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση του στιγμιότυπου, η αντίδραση της Εμινέ Ερντογάν ενδέχεται να σχετίζεται με τους κανόνες εθιμοτυπίας που ακολουθούνται στους συντηρητικούς κύκλους της τουρκικής κοινωνίας. Πιθανό να πρόκειται για αντίδραση που αφορούσε την επαφή γυναίκας και άνδρα στο πλαίσιο της θρησκευτικής και πολιτισμικής παράδοσης στη χώρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση.



