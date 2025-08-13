Έμα Στόουν: Η σπάνια αναφορά της στην 4χρονη κόρη της, Λουίζ - «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου»

Η βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν είναι στο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου.

Στη νέα της συνέντευξη στην αμερικανική Vogue, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η 36χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πόσο σημαντική είναι η μητρότητα για εκείνη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τον ρόλο αυτό.

Η Έμα Στόουν έχει μια 4χρονη κόρη, τη Λουίζ Τζιν, με τον σύζυγό της, Ντέιβ ΜακΚάρι, τον οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. «Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή», είπε αναφερόμενη στην κόρη της. «Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου».

Η πρωταγωνίστρια του «Poor Things» αποκάλυψε επίσης, ότι το να είναι μαμά, έχει επηρεάσει ακόμη και τους επαγγελματικούς ρόλους που επιλέγει να αναλάβει και πώς σκέφτεται τώρα αν τα ταξίδια και ο χρόνος που θα έπρεπε να περάσει μακριά από την κόρη της για την καριέρα της, αξίζει τον κόπο.

«Έχει απλοποιήσει τα πάντα», είπε. «Είναι κλισέ να το λες, αλλά αλλάζει τα πάντα. Και απλοποιεί τα πάντα».

Όταν ρωτήθηκε αν η μητρότητα τη βοήθησε να εμβαθύνει συναισθηματικά όταν υποδύεται έναν χαρακτήρα, η «περήφανη μητέρα» απάντησε: «Νομίζω ότι ξεκλειδώνει διαφορετικά πράγματα».

«Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό, αλλά νιώθω όλα όσα θα μπορούσα να νιώσω, γιατί όλα έχουν εκραγεί», εξήγησε.

Πέρυσι, η Έμα Στόουν αφιέρωσε τη δεύτερη νίκη της στα Όσκαρ στην κόρη της.

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τη μαμά μου, τον αδελφό μου Σπένσερ, τον μπαμπά μου, τον σύζυγό μου Ντέιβ, σας αγαπώ τόσο πολύ», είπε αφού δέχτηκε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Μπέλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things».

Συνέχισε: «Και, το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει τριών σε τρεις μέρες και έχει αλλάξει τη ζωή μας».

Η Έμα Στόουν παρέθεσε στη συνέχεια τους στίχους της φίλης της Τέιλορ Σουίφτ: «Σ' αγαπώ περισσότερο από όλο τον ουρανό, κορίτσι μου» από το τραγούδι «Bigger Than the Whole Sky».

Με πληροφορίες από Vogue, People