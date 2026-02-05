Έλον Μασκ: Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία

Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, σύμφωνα με τον πλουσιότερο –κατά τη λίστα του Forbes– άνθρωπο στον κόσμο, τον Έλον Μασκ.

Μέσω ανάρτησής του στο Χ, ο Μασκ μοιράστηκε μια σκέψη του που προκάλεσε αντιδράσεις και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση στα σχόλια, κάτω από το post.

«Όποιος είπε ότι “τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία” γνώριζε πραγματικά για τι μιλούσε», έγραψε στο Χ, το οποίο αγόρασε έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Τα πρώτα σχόλια από τον διεθνή Τύπο άρχισαν να επικεντρώνονται στο μήνυμα του Μασκ για την ευτυχία, το οποίο συνόδευσε με emoji που υποδηλώνει απογοήτευση.

Στο post του Έλον Μασκ σπεύδουν να απαντήσουν χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, με πολλούς να τον ειρωνεύονται και άλλους να παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή, για το τι πραγματικά φέρνει την ευτυχία. «Αυτό που πραγματικά θες να πεις είναι, ότι: "Τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν το πόσο φρικτός άνθρωπος είμαι ούτε να κάνουν τον κόσμο να με συμπαθήσει"», «Τότε χάρισέ τα», είναι μερικά από τα σχόλια στην ανάρτηση του Μασκ.

«Πρόκειται για μια προκλητική δήλωση ή για ένδειξη πραγματικής δυστυχίας;» διερωτάται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο δικό του δημοσίευμα για την ανάρτηση του Μασκ, το διεθνές ειδησεογραφικό μέσο Business Insider, που ειδικεύεται σε θέματα οικονομίας, επιχειρήσεων και τεχνολογίας, έγραψε: «Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla είναι μακράν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, η περιουσία του ανέρχεται σε 668 δισεκατομμύρια δολάρια».

Στη συνέχεια, το ίδιο μέσο παρέθεσε αποτελέσματα ερευνών που έχουν εστιάσει στο κατά πόσο τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία, σχολιάζοντας: «Μελέτες δείχνουν ότι τα χρήματα φέρνουν ευτυχία, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα όριο για τους υπερπλούσιους».