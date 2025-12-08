Έλον Μασκ: Νέα «απάντηση» στο πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Η απαγόρευση στο Χ

Η X μπλόκαρε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να δημοσιεύει διαφημίσεις στην πλατφόρμα της – μια κίνηση που έρχεται λίγες ημέρες μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Έλον Μασκ για το σύστημα των μπλε σημάτων (blue ticks).

Ο Νικίτα Μπιρ, ανώτερο στέλεχος της πλατφόρμας, κατηγόρησε τον ρυθμιστικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προσπάθησε «να επωφεληθεί» από ένα «κενό ασφαλείας» στο διαφημιστικό σύστημα της X, ώστε να προωθήσει την ανάρτησή του σχετικά με το πρόστιμο την Παρασκευή.

«Φαίνεται ότι πιστεύετε πως οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον λογαριασμό σας», είπε. «Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός έχει απενεργοποιηθεί.»

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο BBC News ότι η Επιτροπή «χρησιμοποιεί πάντα όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καλόπιστα».

Το πρόστιμο της X, που επιβλήθηκε την Παρασκευή, ήταν το πρώτο στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) της ΕΕ.

Ο ευρωπαϊκός ρυθμιστής ανέφερε ότι το σύστημα των μπλε σημάτων ήταν «παραπλανητικό», επειδή η εταιρεία δεν «επικύρωνε ουσιαστικά τους χρήστες».

«Αυτή η παραπλάνηση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, όπως μιμήσεις λογαριασμών, καθώς και άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους φορείς», είπε.

Υποστήριξε επίσης ότι η X δεν παρείχε επαρκή διαφάνεια όσον αφορά τις διαφημίσεις της, ούτε πρόσβαση των ερευνητών στα δημόσια δεδομένα της.

Η πλατφόρμα έχει στη διάθεσή της 60 ημέρες για να απαντήσει στην Επιτροπή σχετικά με τις ανησυχίες για τα μπλε σήματα, αλλιώς κινδυνεύει με επιπλέον κυρώσεις.

Μετά το πρόστιμο, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να καταργηθεί» και έκανε αναδημοσίευση ενός χρήστη της X που τη συνέκρινε με φασιστικό καθεστώς.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) κατηγόρησαν τον ευρωπαϊκό ρυθμιστή ότι επιτίθεται και λογοκρίνει αμερικανικές εταιρείες, προσθέτοντας: «Οι μέρες που λογοκρίνονταν Αμερικανοί στο διαδίκτυο τελείωσαν».

«Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοια κατάχρηση»

Η διαμάχη ξεκίνησε με τον Μπιρ, ο οποίος κατηγόρησε την Επιτροπή ότι ενεργοποίησε έναν σπάνια χρησιμοποιούμενο λογαριασμό «για να εκμεταλλευτεί ένα κενό ασφαλείας».

Ισχυρίστηκε ότι είχε δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατούσε τους χρήστες, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι ήταν ένα βίντεο «για να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

Είπε ότι το «κενό ασφαλείας», του οποίου «ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια κατάχρηση», έχει πλέον αφαιρεθεί.

Οι διαφημιστικοί λογαριασμοί στο X χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για τη δημιουργία και ανάλυση πληρωμένων διαφημιστικών καμπανιών και την προβολή «προωθημένων» αναρτήσεων στον ιστότοπο, ξεχωριστά από το προφίλ των χρηστών στο X.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο BBC News ότι «απλώς χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που οι ίδιες οι πλατφόρμες διαθέτουν στους εταιρικούς λογαριασμούς μας».

«⁠Αναμένουμε αυτά τα εργαλεία να είναι πλήρως συμβατά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ίδιων των πλατφορμών, καθώς και με το νομοθετικό μας πλαίσιο», ανέφερε.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει διαφωνία μεταξύ του X και των παγκόσμιων ρυθμιστικών αρχών.

Το 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ήρε την απαγόρευση λειτουργίας του Χ, αφού η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει 28 εκατομμύρια ρεάλ (5,1 εκατομμύρια δολάρια 3,8 εκατ. λίρες) και να μπλοκάρει λογαριασμούς που κατηγορούνταν για διάδοση παραπληροφόρησης.

Την προηγούμενη χρονιά, η αυστραλιανή αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο της επέβαλε πρόστιμο 610.000 αυστραλιανά δολάρια (386.000 δολάρια ΗΠΑ, 317.360 λίρες) για μη συνεργασία σε έρευνα σχετικά με πρακτικές κατά της κακοποίησης παιδιών.

Με πληροφορίες από BBC