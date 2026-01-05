Έλον Μασκ: Μητέρα ενός εκ των γιων του καταγγέλλει εκδικητική πορνογραφία από υποστηρικτές του

Η Άσλεϊ Σεν Κλερ, μητέρα ενός εκ των παιδιών του Έλον Μασκ, κατήγγειλε πως υποστηρικτές του επιχειρηματία φέρεται να καταχρώνται το Grok, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να δημιουργήσουν ψεύτικες και σεξουαλικοποιημένες εικόνες της

Η Κλερ δήλωσε πως ένιωσε «σοκαρισμένη και παραβιασμένη», καταγγέλλοντας για εκδικητική πορνογραφία τους υποστηρικτές του επιχειρηματία. Η συγγραφέας και ειδική στην πολιτική επικοινωνία, που απομακρύνθηκε από τον Μασκ μετά τη γέννηση του παιδιού τους το 2024, ανέφερε ότι χρήστες του X χειραγωγούν πραγματικές φωτογραφίες της ώστε να παράγουν υλικό που παραπέμπει σε εκδικητική πορνογραφία.

Όπως λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιώθηκαν ακόμη και εικόνες της από την παιδική της ηλικία.

Έλον Μασκ: Τι ζητούν από το Grok οι υποστηρικτές του επιχειρηματία

Το Grok βρίσκεται στο στόχαστρο νομοθετών και ρυθμιστικών αρχών διεθνώς, μετά από αποκαλύψεις ότι έχει χρησιμοποιηθεί για την «ψηφιακή απογύμνωση» γυναικών και παιδιών και την παρουσίασή τους σε σεξουαλικοποιημένες στάσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία, το φαινόμενο περιλαμβάνει αιτήματα προς το εργαλείο για μετατροπή φωτογραφιών πλήρως ντυμένων γυναικών σε εικόνες με μπικίνι ή σε ταπεινωτικές πόζες.

«Είναι ακόμη ένα εργαλείο παρενόχλησης. Το ζήτημα είναι η συναίνεση», λέει η Σεν Κλερ, υπογραμμίζοντας ότι η μη συναινετική αλλοίωση εικόνων ανηλίκων συνιστά σεξουαλικό αδίκημα. Προσθέτει ότι έχει καταγγείλει επανειλημμένα το περιεχόμενο στο X και στο Grok, χωρίς άμεση ανταπόκριση, ενώ ο χρόνος αφαίρεσης των εικόνων έχει αυξηθεί.

Όπως σημειώνει, η στοχοποίηση εντάθηκε μετά τη δημόσια διαμαρτυρία της. Από τότε, άλλα θύματα επικοινώνησαν μαζί της, αποστέλλοντάς της επιπλέον παραδείγματα παραποιημένων εικόνων, μεταξύ των οποίων και υλικό που αφορά παιδιά. Η ίδια εκτιμά ότι η ευκολία χρήσης του Grok «μετέφερε» τέτοιες πρακτικές από τα σκοτεινά άκρα του διαδικτύου στο mainstream των κοινωνικών δικτύων. Η Σεν Κλερ θεωρεί ότι η πρακτική αυτή αποσκοπεί στη φίμωση των γυναικών και προειδοποιεί πως το πρόβλημα θα επιδεινωθεί όσο τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «εκπαιδεύονται» σε κακοποιητικά prompts.

Κάνει λόγο για ζήτημα πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς -όπως λέει- οι γυναίκες αποθαρρύνονται από τη συμμετοχή τους στον ψηφιακό δημόσιο χώρο. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών, εκτιμώντας ότι οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να εμπίπτουν στη νομοθεσία περί εκδικητικής πορνογραφίας στις ΗΠΑ.

Άξιο αναφοράς είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία απαγόρευσης της ψηφιακής «απογύμνωσης», χωρίς ακόμη να έχει τεθεί σε ισχύ σχετικός νόμος.

Εκπρόσωπος του X ανέφερε ότι η πλατφόρμα αφαιρεί παράνομο περιεχόμενο -συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών- και προχωρά σε μόνιμες αναστολές λογαριασμών, επισημαίνοντας ότι όποιος χρησιμοποιεί ή καθοδηγεί το Grok για παραγωγή παράνομου υλικού θα αντιμετωπίζει αντίστοιχες κυρώσεις.

