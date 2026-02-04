Έλον Μασκ: Επίθεση κατά του Πέδρο Σάντσεθ λόγω του πλάνου για απαγόρευση των social media στους ανήλικους

Ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της X, Έλον Μασκ, επέκρινε τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, αποκαλώντας τον «τύραννο και προδότη του λαού της Ισπανίας».

Οι χαρακτηρισμοί ήρθαν σε απάντηση στα σχέδια της Ισπανίας να εφαρμόσει νέα μέτρα με στόχο τη ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών και την προστασία των ανηλίκων.

Ο Μασκ αντέδρασε σε ένα βίντεο στο οποίο ο Σάντσεθ ανακοίνωσε ένα νέο νομοθετικό πακέτο που θα περιλαμβάνει νόμους με στόχο να καταστούν υπεύθυνοι οι επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αποτυχία τους να ασκήσουν σωστή εποπτεία στις πλατφόρμες τους.

Οι νέοι νόμοι στην Ισπανία και η επίθεση Μασκ

Οι νέοι νόμοι προβλέπουν επίσης την απαγόρευση της πρόσβασης των ατόμων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η Μαδρίτη εξέφρασε την ανησυχία της για την αύξηση των μισαλλόδοξων και προκλητικών δηλώσεων που μαστίζουν σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εφαρμόσουν εργαλεία επαλήθευσης της ηλικίας που λειτουργούν πραγματικά, εάν επιθυμούν να λειτουργούν στην Ισπανία.

Ο Μασκ, που έχει κρίνει και κατά τον παρελθόν τον Ισπανό πρωθυπουργό για τις μεταναστευτικές του πολιτικές και τώρα για τη ρύθμιση των κοινωνικών μέσων, εξέφρασε την αποδοκιμασία του για τα νέα μέτρα, αποκαλώντας τον Ισπανό ηγέτη «Dirty Sánchez» (Βρώμικος Σάντσεθ).

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση στοχεύουν στην καταπολέμηση αυτού που θεωρεί «αποτυχημένη κατάσταση» των social media, όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προτάσεις είναι να καταστούν οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες των πλατφορμών κοινωνικών μέσων υπεύθυνοι ενώπιον των δικαστηρίων εάν δεν αφαιρέσουν περιεχόμενο που προωθεί το μίσος ή είναι παράνομο — μια κίνηση που θα επηρεάσει άμεσα άτομα όπως ο Μασκ.

Η σύγκρουση έρχεται εν μέσω αυξημένου ρυθμιστικού ελέγχου των τεχνολογικών γιγάντων στην Ευρώπη.

Την Τρίτη, οι γαλλικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της X στο Παρίσι στο πλαίσιο υπόθεσης για χειραγώγηση αλγορίθμων και πιθανή ξένη παρέμβαση, στην οποία ο Μασκ κλήθηκε να καταθέσει.

