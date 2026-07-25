Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία: Κατέρριψαν και drone από την Υεμένη

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν και drone με κατεύθυνηση από την Υεμένη.

Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα Ελλάδας 11:10, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με στρατιωτικά πηγές, το UAV προερχόταν από Υεμένη.

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία: Κατέρριψαν και βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη

Νωρίτερα, αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη ενώ υπενθυμίζεται πως ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία και τον Μάρτιο του 2026.

Η επίθεση με τους βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.