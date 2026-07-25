Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη.

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) απέκρουσε «με απόλυτη επιτυχία» επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή της ετοιμότητα στο πλαίσιο της αποστολής για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Άμεση η αντίδραση των ελληνικών Patriot

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις 07:15 ώρα Ελλάδας ενεργοποιήθηκαν τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας έπειτα από επίθεση που εκδηλώθηκε από την κατεύθυνση της Υεμένης. Η αντίδραση της ελληνικής πυροβολαρχίας ήταν άμεση, με το σύστημα Patriot να εξουδετερώνει και τους δύο εισερχόμενους στόχους, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχαίτισης 100%.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο κρίσιμες εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου στην περιοχή Γιανμπού, στις δυτικές ακτές της Σαουδικής Αραβίας. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη, η οποία έχει αναλάβει την προστασία στρατηγικών ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο της αποστολής της.

Η ανάπτυξη της ΕΛΔΥΣΑ στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αεράμυνας απέναντι σε βαλλιστικές απειλές και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως το περιστατικό δεν επηρέασε στο παραμικρό την επιχειρησιακή λειτουργία της ελληνικής δύναμης, η οποία συνεχίζει την αποστολή της, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ετοιμότητας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενη απειλή.

Υπενθυμίζεται πως ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία και τον Μάρτιο του 2026.