Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει διεθνώς για την αρχιτεκτονική του

Ένα κυκλαδίτικο νησί που δεν συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών ταξιδιωτικών αφιερωμάτων, τα οποία το αποκαλούν «την πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων».

Το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο EnVols έκανε ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα, αρχικά στα «ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων που αξίζει να επισκεφθείτε στην Ελλάδα» και στη συνέχεια στα «Πέντε νησιά που αξίζει να ανακαλύψετε» στις Κυκλάδες.

Το EnVols είναι διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό της Air France με αξιοσημείωτη απήχηση στο ευρωπαϊκό και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό, σε εκατομμύρια επισκέπτες.

Μέσα από τα αφιερώματά του, το μέσο αναδεικνύει το κυκλαδίτικο νησί ως έναν προορισμό που ξεχωρίζει για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική του κληρονομιά και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες του.

«Η πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων»

Αυτό δεν είναι άλλο από τη Σύρο, που περιλαμβάνεται σε λίστες με τις κορυφαίες προτάσεις για ταξίδια στις Κυκλάδες, με το μέσο να εστιάζει όχι μόνο στην αισθητική και την αυθεντικότητά του, αλλά κυρίως στη μοναδική πολιτιστική του ταυτότητα, χαρακτηρίζοντάς το ως «την πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων».

Τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι, παρότι η Σύρος «δεν αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους σταθμούς της τουριστικής διαδρομής», ωστόσο διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα που την καθιστά μοναδική στις Κυκλάδες και κυρίως, «ένα πολιτιστικό κεφάλαιο του Ελληνικού τουρισμού». Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «στους δρόμους της Ερμούπολης κρύβονται πραγματικοί θησαυροί».

Η αναφορά αυτή συνοδεύεται από εκτενή παρουσίαση της επιβλητικής Πλατείας Μιαούλη, των εμβληματικών νεοκλασικών κτιρίων, των κομψών στοών και του ιστορικού Θεάτρου Απόλλων, στοιχείων που αναδεικνύουν τη μακρά ιστορία, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τη διαχρονική πολιτιστική ακτινοβολία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων ενώ ταυτόχρονα γίνεται λόγος και για το εύρος εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο

Μεταξύ άλλων, το EnVols αναδεικνύει το γεγονός ότι η Σύρος είναι εύκολα προσβάσιμη από την Αθήνα τόσο αεροπορικώς όσο και ακτοπλοϊκώς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ



