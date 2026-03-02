Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: «Επιστρέφαμε και μαχητικά μας ζήτησαν να πάμε στο Ιράν, ευτυχώς ο πιλότος δεν δέχτηκε»

Πολλοί Έλληνες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία Έλληνα ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι μετά το δραματικό περιστατικό αναχαίτισης της πτήσης του από ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη. Όπως αναφέρει, ήταν σε πτήση που είχε προορισμό την Ελλάδα και οι επιβάτες είδαν τα πολεμικά αεροσκάφη να πλησιάζουν επικίνδυνα το αεροπλάνο.

Ο Γιάννης Ασλάνης περιέγραψε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» την περιπέτεια που έζησαν όσοι επιχείρησαν να πετάξουν το Σάββατο (28/2) στις 9.40 το πρωί με προορισμό την Αθήνα.

Όπως ο ίδιος περιέγραψε, λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος ανακοίνωσε πως ιρανικά μαχητικά πλησίασαν το αεροσκάφος, ζητώντας να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο Ιράν.

«Τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά από το αεροπλάνο. Μας ζήτησαν να κατευθυνθούμε στο Ιράν. Ευτυχώς, ο πιλότος δεν δέχτηκε, γιατί θα ήμασταν αιχμάλωτοι», αναφέρει.

Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να παραμείνει στον αέρα για περίπου τέσσερις ώρες, προκειμένου να αδειάσει καύσιμα, πριν επιστρέψει τελικά στη Σάρτζα, που βρίσκεται 20 λεπτά από το Ντουμπάι.

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Χάος στο αεροδρόμιο της Σάρτζα

Σημείωσε ότι στο αεροδρόμιο της Σάρτζα επικρατούσε χάος, με δεκάδες ακυρωμένες πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες να συνωστίζονται.

«Έπρεπε να ξαναπεράσουμε έλεγχο διαβατηρίων, με αμέτρητες ουρές και κόσμο στοιβαγμένο. Οι συνεπιβάτες ήταν παγωμένοι, όπως και το προσωπικό», σημειώνει ο κ. Ασλάνης.

«Βρεθήκαμε 40 άτομα έξω από το αεροδρόμιο, μόνοι μας. Μας παράτησαν. Δύο ημέρες μετά δεν έχω ακόμη τη βαλίτσα μου».

Οι περιγραφές για την κατάσταση στο Ντουμπάι είναι εξίσου τρομακτικές. «Όλη μέρα βλέπαμε αναχαιτίσεις drones που είχαν στόχο το Μπουρτζ Χαλίφα. Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο, έπεσε ένας βαλλιστικός πύραυλος δύο χιλιόμετρα από εμάς», αναφέρει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν την πραγματική έκταση των ζημιών: «Δεν θέλουν να λένε ότι υπήρξαν τραυματίες. Τα βίντεο που τράβηξα ήταν με ρίσκο να με συλλάβουν».

Σύμφωνα με τον κ. Ασλάνη, η ελληνική πρεσβεία αντέδρασε με καθυστέρηση: «Αν δεν βγαίναμε να ζητήσουμε βοήθεια, δεν θα μας έβρισκαν. 24 ώρες ήμασταν στον δρόμο. Κλείσαμε ξενοδοχείο με δικά μας έξοδα. Κάποιοι δεν είχαν χρήματα και τους καλύψαμε εμείς. Μετά ανέλαβε η πρεσβεία».

Οι εγκλωβισμένοι Έλληνες παραμένουν σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Ασλάνης είχε μετακομίσει στο Ντουμπάι πριν από έναν μήνα, ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες είχε στείλει την οικογένειά του πίσω στην Ελλάδα. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και αβέβαιη», καταλήγει.

«Σείστηκε ολόκληρο το σπίτι»

Μαρτυρία Ελληνίδας που έχει εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, αναφέρει- μιλώντας στο ΕΡΤnews- την ανησυχία που επικρατεί στο εμιράτο μετά τους συνεχείς κρότους και τις αναφορές για επιθέσεις στην περιοχή.

Όπως εξηγεί, ενώ η προηγούμενη νύχτα ήταν ήσυχη, τα ξημερώματα η κατάσταση άλλαξε απότομα.

Η κ. Άντζελα Παντελή μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» λέει χαρακτηριστικά για την κατάσταση που επικρατεί: «Πριν από είκοσι λεπτά ξύπνησα από έναν πολύ δυνατό κρότο. Σείστηκε ολόκληρο το σπίτι. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και κοίταξα τον ουρανό, αλλά δεν είδα λάμψη. Προφανώς έγινε σε άλλη περιοχή».

Όπως επισημαίνει, συμμετέχει σε WhatsApp γκρουπ Ελλήνων κατοίκων του Ντουμπάι, με περίπου 350 μέλη. «Όλοι από διαφορετικές περιοχές έλεγαν ότι άκουσαν δυνατούς κρότους. Υπάρχει ανησυχία, λογικό, αλλά προς το παρόν η ζωή κυλάει κανονικά. Ο κόσμος πάει στη δουλειά του, οι επιχειρήσεις λειτουργούν», εξηγεί.

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν σύσταση για τηλεργασία, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. «Ενθαρρύνουν την τηλεργασία, εκτός αν η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, όπως σε νοσοκομεία», είπε η κ. Παντελή.

Η ίδια που ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Ντουμπάι και είχε επιστρέψει στο εμιράτο πριν από τρεις εβδομάδες εξέφρασε την ανησυχία της για τις εξελίξεις. «Δεν είχα σκοπό να φύγω. Αλλά σε τέτοιες καταστάσεις κανείς δεν θέλει να βρίσκεται εδώ. Αν υπάρξει δυνατότητα επαναπατρισμού, φυσικά θα το σκεφτώ», λέει.

Παρά τις ανησυχίες, δεν επικρατεί πανικός μεταξύ των Ελλήνων, υποστηρίζει. «Δεν βλέπω φρενίτιδα στο γκρουπ. Συζητάμε τι συμβαίνει και ανταλλάσσουμε έγκυρες πληροφορίες, γιατί υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση», τονίζει.

«Βάλαμε τα στοιχεία μας στο site της πρεσβείας. Από το υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Δεν μας έχουν αφήσει μόνους μας».

Σε ερώτηση για επιθέσεις που δεν ανακοινώνονται, η ίδια εμφανίστηκε επιφυλακτική. «Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχουν πολλά fake news και η κυβέρνηση εδώ ενθαρρύνει να μην διαδίδονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γιατί προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία», υποστηρίζει και καταλήγει:

«Μέχρι στιγμής νιώθω πολύ ασφαλής. Τα Εμιράτα έχουν αποδείξει ότι αντιδρούν οργανωμένα. Το περιστατικό στο αεροδρόμιο ή σε κάποια resorts ήταν μικρό, αλλά τους έκανε πιο προσεκτικούς».