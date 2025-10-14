Έλλειψη υγειονομικών υπαλλήλων: Στις ΗΠΑ εκπαιδεύουν εφήβους για να λύσουν το πρόβλημα

Η Ballad Health, ένα περιφερειακό σύστημα υγείας στο Τενεσί, αντιμετωπίζει μια κρίση που αποκαλύπτει μια πολύ ευρύτερη πραγματικότητα για την αμερικανική επαρχία: έλλειψη υγειονομικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Μόνο το περασμένο έτος, η Ballad αναγκάστηκε να δαπανήσει 70 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψει τα κενά με «νοσηλευτές ταξιδιού», επαγγελματίες που μετακινούνται προσωρινά από περιοχή σε περιοχή, με πολύ υψηλότερες αμοιβές από τους μόνιμους υπαλλήλους.

Η διοίκηση του οργανισμού όμως αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην πηγή του: να δημιουργήσει η ίδια το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται.

Σε συνεργασία με πέντε σχολικές περιφέρειες του βορειοανατολικού Τενεσί, η Ballad ξεκινά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα επιτρέπει σε μαθητές λυκείου να αποκτούν πιστοποίηση πρακτικού νοσηλευτή αμέσως μετά την αποφοίτησή τους. Οι πρώτοι 200 μαθητές θα αποφοιτήσουν το 2029 και θα μπορούν να εργαστούν απευθείας στο δίκτυο της Ballad με αρχικό μισθό 23 δολάρια την ώρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άλαν Λεβάιν, τονίζει ότι στόχος είναι να προσληφθούν όλοι: «Η πρόθεσή μας είναι να τους κρατήσουμε κοντά μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο, τοπικό εργατικό δυναμικό που θα ενισχύσει τα νοσοκομεία της περιοχής για δεκαετίες».

Από τα λύκεια στα νοσοκομεία – η νέα «επαναστατική» εκπαίδευση

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο παράδειγμα. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Bloomberg Philanthropies επενδύει 250 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει παρόμοια προγράμματα σε δέκα πολιτείες των ΗΠΑ, από το Τέξας έως τη Βόρεια Καρολίνα. Στη Νέα Υόρκη, το Northwell School of Health Sciences άνοιξε τις πόρτες του φέτος σε 240 μαθητές, ενώ στο Χιούστον το Memorial Hermann Health System προσφέρει ειδικές διαδρομές καριέρας σε επαγγέλματα όπως η φυσικοθεραπεία, η ιατρική απεικόνιση και η φαρμακευτική τεχνολογία.

Οι μαθητές περνούν πάνω από 200 ώρες σε κλινική πρακτική εντός νοσοκομείων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης με μισθούς που ξεκινούν από 40.000 δολάρια ετησίως. Η ζήτηση για συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ πολλοί μαθητές δηλώνουν ότι βρήκαν για πρώτη φορά κίνητρο να πηγαίνουν σχολείο. «Όλα τα χρόνια του γυμνασίου δεν άντεχα το σχολείο», λέει η 15χρονη Μπριάνα Καστίγιο. «Τώρα, κάθε μέρα νιώθω ότι πλησιάζω στο όνειρό μου να γίνω τεχνικός υπερήχων».

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη αλλαγή στην αμερικανική εκπαίδευση: την επιστροφή στην επαγγελματική μάθηση και τη στροφή από το κλασικό πανεπιστημιακό μοντέλο προς την πρακτική κατάρτιση. «Το κολέγιο έχει μετατραπεί σε ένα πανάκριβο πρόγραμμα εξερεύνησης καριέρας», λέει η Μπρουκ Ράις, αντιπρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού NAF, που εφαρμόζει αντίστοιχα προγράμματα σε 100 σχολεία με 18.000 μαθητές.

Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης έχουν υψηλότερες επιδόσεις και καλύτερη προσέλευση. Η προσέγγιση αυτή θυμίζει τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, όταν τα νοσοκομεία διατηρούσαν δικά τους προγράμματα νοσηλευτικής εκπαίδευσης — πριν αυτά καταργηθούν για λόγους κόστους.

Για τη Ballad Health και τους μαθητές της, το στοίχημα είναι διπλό: καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση για τους νέους και βιώσιμη ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Όπως λέει ο Πίτερ Μπλέιν, υπεύθυνος ανάπτυξης εργατικού δυναμικού στη Baystate Health της Μασαχουσέτης: «Πολλές από αυτές τις καριέρες είναι προσιτές απλώς ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal