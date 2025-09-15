Έλλειψη πιλότων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες τους πληρώνουν καλύτερα

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αυξανόμενο πρόβλημα που αφορά άμεσα τις αερομεταφορές: τη σοβαρή έλλειψη πιλότων. Αεροπορικές εταιρείες από τη Σκανδιναβία έως τα Βαλκάνια αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε έμπειρους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα ακυρώσεις πτήσεων, αύξηση μισθών και εντατικοποίηση της ζήτησης για εκπαίδευση.

Η SWISS, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ελβετίας, ανακοίνωσε πρόσφατα την ακύρωση περίπου 1.400 πτήσεων έως τον Οκτώβριο, επικαλούμενη ανεπάρκεια προσωπικού πιλοτηρίου. Και δεν είναι η μόνη. Η Ryanair, η Lufthansa και άλλες μεγάλες εταιρείες έχουν επίσης προειδοποιήσει για λειτουργικές δυσκολίες λόγω έλλειψης εκπαιδευμένων πιλότων.

Σύμφωνα με την Oliver Wyman, η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη 19.000 πιλότων έως το 2032, ενώ η παγκόσμια έλλειψη μπορεί να φτάσει τους 80.000. Αυτό δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις σε επίπεδο κόστους εκπαίδευσης και εργασιακής πίεσης.

Η εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου μπορεί να φτάσει τα €120.000 έως €150.000, καθιστώντας το ένα από τα πιο δαπανηρά επαγγελματικά μονοπάτια. Παρόλα αυτά, οι μισθοί που απολαμβάνουν οι πιλότοι στη συνέχεια, ιδιαίτερα όσοι αποκτούν εμπειρία, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί.

Τι μισθό παίρνει ένας πιλότος στην Ευρώπη;

Οι μισθοί διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, ενώ ο παράγοντας της εμπειρίας μπορεί να υπερδιπλασιάσει τις ετήσιες απολαβές ενός πιλότου.

Χώρα Μέσος Μισθός Έμπειροι Πιλότοι Ελβετία 113.672 130.000+ Ηνωμένο Βασίλειο 90.253 115.562 (Λονδίνο) Γερμανία 106.000 Έως €132.000 Γαλλία 87.903 109.292 Σουηδία 80.822 100.499 Ιρλανδία 108.007 Έως €180.000 (Ryanair) Ιταλία 80.427 95.000 Ισπανία 77.269 90.000 Ελλάδα 56.523 70.000+ Ρουμανία 32.299 Έως €40.000

Ανάλυση πιλότων ανά περιοχή

Χώρες όπως η Ελβετία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία προσφέρουν μισθούς άνω των €100.000 σε πολλούς πιλότους με εμπειρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απολαβές ξεπερνούν και τα €150.000, ιδιαίτερα για πιλότους που εργάζονται σε πόλεις-κόμβους όπως το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη ή η Ζυρίχη.

Η Ryanair, για παράδειγμα, αναφέρει ότι οι κυβερνήτες μπορούν να φτάσουν μισθό έως €180.000 ετησίως.

Στην Ιταλία και την Ισπανία, οι μέσοι μισθοί παραμένουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, αλλά είναι χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους της βόρειας Ευρώπης. Στην Ελλάδα, το μέσο εισόδημα ανέρχεται σε περίπου €56.000, ενώ οι πιο έμπειροι μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα €70.000.

Στην Ανατολική Ευρώπη, οι μισθοί είναι σημαντικά χαμηλότεροι. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, ο μέσος ετήσιος μισθός είναι μόλις €32.299, ενώ σε χώρες όπως η Πολωνία και η Τσεχία οι αποδοχές κινούνται κοντά στα €50.000.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός πιλότου

Εμπειρία: Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης αποδοχών παρατηρείται μεταξύ 4–8 ετών εμπειρίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης αποδοχών παρατηρείται μεταξύ 4–8 ετών εμπειρίας. Τύπος αεροσκάφους: Πιλότοι σε wide-body αεροσκάφη πληρώνονται περισσότερο από όσους πετούν narrow-body.

Πιλότοι σε wide-body αεροσκάφη πληρώνονται περισσότερο από όσους πετούν narrow-body. Βάση εργασίας: Οι πιλότοι που εργάζονται σε διεθνή hubs (π.χ. Heathrow, Charles de Gaulle) έχουν υψηλότερες αμοιβές.

Οι πιλότοι που εργάζονται σε διεθνή hubs (π.χ. Heathrow, Charles de Gaulle) έχουν υψηλότερες αμοιβές. Εταιρεία: Οι χαμηλού κόστους αεροπορικές συνήθως προσφέρουν χαμηλότερους μισθούς, με εξαιρέσεις όπως η Ryanair.

Το Μέλλον των Πιλότων στην Ευρώπη

Παρά την αυξανόμενη τάση κορεσμού της αγοράς εργασίας σε ορισμένους τομείς, οι πιλότοι παραμένουν σε υψηλή ζήτηση λόγω της αύξησης των αερομεταφορών, των συνταξιοδοτήσεων και των αυστηρότερων κανονισμών ασφαλείας.

Η τάση δείχνει ότι οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ πολλές χώρες προσαρμόζουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα για να καλύψουν την έλλειψη.

Η καριέρα του πιλότου στην Ευρώπη συνδυάζει υψηλές απαιτήσεις με σημαντικές οικονομικές απολαβές, ειδικά καθώς η ζήτηση για αερομεταφορές αυξάνεται και το επάγγελμα αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού. Η εκπαίδευση για την απόκτηση του απαραίτητου επαγγελματικού διπλώματος μπορεί να κοστίσει έως και 150.000 ευρώ, καθιστώντας την επένδυση σημαντική. Ωστόσο, οι ετήσιες απολαβές για πιλότους στην Ευρώπη κυμαίνονται από περίπου 32.000 ευρώ σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έως και 180.000 ευρώ για έμπειρους κυβερνήτες σε αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair.

Η εμπειρία είναι καθοριστική, καθώς πιλότοι με πάνω από 8 χρόνια στο επάγγελμα μπορεί να δουν τον μισθό τους να αυξάνεται κατά 60% έως και 80% σε σχέση με τους νεότερους συναδέλφους τους. Παράλληλα, χώρες όπως η Ελβετία, η Ιρλανδία και η Γερμανία προσφέρουν τους πιο ανταγωνιστικούς μισθούς στην ήπειρο, ενώ το κόστος ζωής και οι βάσεις εργασίας επηρεάζουν τις συνολικές απολαβές.

Η Ευρώπη αναμένεται να χρειαστεί τουλάχιστον 19.000 νέους πιλότους έως το 2032, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τις αεροπορικές εταιρείες να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερους μισθούς και πιο ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι, παρότι η πορεία προς το πιλοτήριο είναι δύσκολη και δαπανηρή, τα οφέλη τόσο σε οικονομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικά.

Με πληροφορίες από Euronews