Ελλάδα – Ιταλία σε Ισραήλ: «Προστατέψτε τον στολίσκο Global Sumud Flotilla»

Η Ελλάδα και η Ιταλία προχώρησαν σε κοινή δήλωση για τις εξελίξεις γύρω από τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», καλώντας το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψει την παροχή όλων των απαραίτητων προξενικών διευκολύνσεων.

Στην ανακοίνωση, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών απευθύνουν επίσης έκκληση προς τα μέλη της αποστολής να συνεργαστούν με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου η ανθρωπιστική βοήθεια να παραδοθεί με τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό.

Οι δύο κυβερνήσεις τονίζουν ότι, χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται για πρώτη φορά μια «απτή ευκαιρία» για τον τερματισμό της βίας και την πλήρη πρόσβαση της Γάζας σε ανθρωπιστική υποστήριξη. Υπογραμμίζουν, παράλληλα, την ανάγκη επίτευξης εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Η κοινή τοποθέτηση έρχεται την ώρα που ο στολίσκος κατήγγειλε νέες υπερπτήσεις drones και προσέγγιση αγνώστων σκαφών, ορισμένα χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, γεγονότα που εντείνουν τον κίνδυνο για τους συμμετέχοντες.

Στο τέλος της δήλωσης, Αθήνα και Ρώμη απευθύνουν προειδοποίηση να αποφευχθούν κινήσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από δυνάμεις που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη, σημειώνοντας πως η συγκυρία είναι «εξαιρετικά ευαίσθητη» και απαιτεί ψυχραιμία και υπευθυνότητα.