Έλιοτ Πέιτζ και Μέι Μάρτιν μαζί στο κόκκινο χαλί- κι όλα δείχνουν σχέση: «Ο βασιλιάς μου»

Φαίνεται πως Έλιοτ Πέιτζ και Μέι Μάρτιν είναι κάτι παραπάνω από φίλοι.

Στο πρόσφατο LACMA Art +Film Gala, που έγινε στο Λος Άντζελες, εμφανίστηκαν φορώντας μαύρα κοστούμια και πόζαραν για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, δημοσιεύοντας επίσης κοινά στιγμιότυπα και στους λογαριασμούς τους στο Instagram.

«Ο βασιλιάς μου», ήταν το σχόλιο τ@ Μέι Μαρτιν, που επιλέγει τις αντωνυμίες they/them, καταλήγοντας με το hashtag #t4t, που σημαίνει «trans for trans» και χρησιμοποιείται όταν ένα transgender άτομο προτιμά να βγαίνει με άλλα τρανς άτομα.

«Ο Βασιλιάς μου Έλιοτ Πέιτζ με έβγαλε έξω. Ευχαριστώ Gucci για το κοστούμι και Lacma για την εκπληκτική βραδιά», έγραψε.

Ο Έλιοτ Πέιτζ έκανε coming out ως transgender άνδρας το 2020, το αντίστοιχο coming out τ@ Μέι Μάρτιν ως non binary έγινε το 2021.

Κοινή τους φωτογραφία από το LACMA Art +Film Gala μοιράστηκε και ο Έλιοτ Πέιτζ, γράφοντας: «Ευχαριστώ Gucci που με καλέσατε με τ@ Μέι Μάρτιν στο Art+Film Gala της LACMA», τ@ Μέι Μάρτιν να απαντά στην ανάρτηση με ένα emoji μωβ καρδιάς.

@ Μάριν έκανε επίσης retweet ένα βίντεο που ανέβασε ο χρήστης Shahryar Sultan, το οποίο δείχνει τους δύο τους να βγάζουν φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί και έγραψε: «Bros being bros».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλιοτ Πέιτζ κάνει ανάρτηση στα social media για τ@ Μέι Μάρτιν.

Τον Ιούλιο του 2021 μοιράστηκε μια selfie τους έξω για ποτό με τη λεζάντα: «Chilling with this heartthrob».

Ωστόσο, αν και βγαίνουν καιρό μαζί, η φερόμενη σχέση φαίνεται να είναι πρόσφατη εξέλιξη.

Αφού χώρισε από την Έμα Πόρτνερ μετά από τρία χρόνια γάμου τον Ιανουάριο του 2021, ο Έλιοτ μπήκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή γνωριμιών φέτος τον Ιούλιο με τη βοήθεια της συμπρωταγωνίστριας του, στην Umbrella Academy, Ritu Arya.