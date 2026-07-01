Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική Θάλασσα: Αγνοείται μέλος του πληρώματος

Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Στρατηγείο Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου τύπου MH-60S Sea Hawk διασώθηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου μέλους του πληρώματος, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται.

Όπως ανέφερε ο αμερικανικός στρατός, δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι το ελικόπτερο -το οποίο υπηρετούσε στο USS George H.W. Bush- καταρρίφθηκε από εχθρική ενέργεια.

«Τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση επί του George H.W. Bush», ανέφερε το Κεντρικό Στρατηγείο Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή αναζητούν αυτή την ώρα το άλλο μέλος του πληρώματος που εξακολουθεί να αγνοείται».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ).

Το USS George H.W. Bush βρίσκεται στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Απριλίου και είναι ένα από τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που παραμένουν στην περιοχή. Αν και οι ΗΠΑ έχουν άρει τον ναυτικό αποκλεισμό στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ είχαν χάσει 42 αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury» έως τα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που δόθηκε στο Κογκρέσο.

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που καταρρίφθηκε από ιρανικό drone στις αρχές Ιουνίου. Τα δύο μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, ενώ το περιστατικό αυτό οδήγησε τις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε «επιθέσεις αυτοάμυνας» εναντίον του Ιράν.

Με πληροφορίες από CBS News