Ελικόπτερο συνετρίβη στο Κατάρ – Νεκροί στρατιωτικοί από Κατάρ και Τουρκία

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο του Κατάρ συνετρίβη στα χωρικά ύδατα της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ και της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ γνωστοποίησε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν επτά άτομα και έχουν ανασυρθεί οι σοροί των έξι. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τρεις στρατιωτικοί του Κατάρ, ένας Τούρκος αξιωματικός που συμμετείχε σε κοινή δύναμη των δύο χωρών, καθώς και δύο Τούρκοι πολίτες.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ένας Τούρκος στρατιωτικός και δύο στελέχη της αμυντικής εταιρείας Aselsan συγκαταλέγονται στους νεκρούς, διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και αποδίδεται σε τεχνικό πρόβλημα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής στην περιοχή, καθώς το Κατάρ ενισχύει τα μέτρα προστασίας του εναέριου χώρου και της επικράτειάς του απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal