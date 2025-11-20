Ελεύθεροι σκοπευτές στο μετρό: Η Γερμανία κάνει ασκήσεις αστικού πολέμου στο Βερολίνο

Ο γερμανικός στρατός πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα ασκήσεις αστικού πολέμου σε σημεία του Βερολίνου, συμπεριλαμβανομένου σταθμού του μετρό, στο πλαίσιο πενθήμερης εκπαίδευσης ετοιμότητας για επιχειρήσεις σε πυκνό αστικό περιβάλλον.

Η άσκηση, με την ονομασία Bollwerk Bärlin III, ξεκίνησε την Κυριακή και περιλαμβάνει σενάρια ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων, φύλαξης κρίσιμων υποδομών και εκκένωσης τραυματιών.

Η Bundeswehr αναφέρει ότι η εκπαίδευση συνδέεται με την αλλαγή των αμυντικών προτεραιοτήτων της Γερμανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προετοιμασία «σε περίπτωση κρίσης ή άμυνας» στο εσωτερικό. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε συνεργασία με τις αρχές του Βερολίνου, με άσφαιρα πυρά και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Οι τοποθεσίες περιλαμβάνουν τον σταθμό Jungfernheide, όπου στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν σε σενάρια μάχης μέσα σε σήραγγες τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, καθώς και το εκπαιδευτικό κέντρο της αστυνομίας στο Ruhleben και εγκαταστάσεις στο Rüdersdorf. Η κυκλοφορία αναμένεται να επηρεαστεί από στρατιωτικά κομβόι, ενώ ενδέχονται μικρές καθυστερήσεις στα ΜΜΜ χωρίς διακοπή δρομολογίων.

Ξεχωριστό περιστατικό: Τραυματισμός στρατιώτη σε άσκηση στη Βαυαρία

Σε ξεχωριστό συμβάν στη Βαυαρία, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε στο πρόσωπο όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά κατά τη διάρκεια της άσκησης Marshal Power 2025 στην πόλη Έρντινγκ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης και αρχικά έριξαν προειδοποιητικές βολές, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να ανταποδώσουν με άσφαιρα πυρά. Οι αστυνομικοί στη συνέχεια πυροβόλησαν με πραγματικές σφαίρες, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη, ο οποίος νοσηλεύεται.

Η εισαγγελία και η κρατική υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, καθώς οι αρχές φέρονται να πίστευαν ότι η άσκηση δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. Η Bundeswehr χαρακτήρισε την Marshal Power 2025 μία από τις πιο σύνθετες ασκήσεις εθνικής άμυνας που έχουν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.

