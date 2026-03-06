Ελεύθερη η Britney Spears: Η κίνηση μετά τη σύλληψή της - «Χρειάζεται βοήθεια» λέει εκπρόσωπός της

Η Britney Spears συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI).

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η τραγουδίστρια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων και καταγραφή της υπόθεσης, πριν τελικά αφεθεί ελεύθερη λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης.

Οι πρώτες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι η τραγουδίστρια συνελήφθη από την Οδική Αστυνομία της Καλιφόρνιας (California Highway Patrol – CHP) περίπου στις 21:30 τοπική ώρα το βράδυ της Τετάρτης, που αντιστοιχεί στις 05:30 ώρα Γκρίνουιτς (GMT). Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της στο πλαίσιο ελέγχου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Guardian και του BBC, αμέσως μετά την αποφυλάκισή της η Spears φέρεται να διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram.

Britney Spears: Τι δήλωσε εκπρόσωπός της

Εκπρόσωπός της δήλωσε στο BBC: «Αυτό ήταν ένα ατυχές περιστατικό που είναι εντελώς ασυγχώρητο».

Η Spears καταγγέλθηκε επειδή οδηγούσε την BMW της «απρόβλεπτα και με υψηλή ταχύτητα» σε αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με την CHP. «Έδειχνε σημάδια μέθης» και υποβλήθηκε σε μια σειρά τεστ νηφαλιότητας μετά τη σύλληψή της.

Αφέθηκε ελεύθερη από τη φυλακή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και αναμένεται να εμφανιστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Ventura στις 4 Μαΐου. Ο εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε, ότι: «Η Britney θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για μια αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της - κάτι που αναμένεται εδώ και καιρό. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι αγαπημένοι της θα προσπαθήσουν για την ευημερία της».

Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και αναμένονται τα αποτελέσματα των χημικών δοκιμών, όπως δήλωσε η Αστυνομία.

Από τις περιγραφές στα διεθνή πρακτορεία, η Spears φέρεται να οδηγούσε τη μαύρη BMW 430i όταν τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Πληροφορίες του BBC αναφέρουν, ότι η σταρ «δεν εισήχθη στο νοσοκομείο», αλλά ότι «μεταφέρθηκε για λίγο σε ιατρική μονάδα από τις αρχές επιβολής του νόμου για να της γίνουν αιματολογικές εξετάσεις», όπως ορίζει το πρωτόκολλο από την πολιτεία.

Britney Spears: Η περιπέτεια που προηγήθηκε

Η σύλληψη της Spears έγινε λίγες ημέρες μετά από μια άλλη νομική περιπέτεια.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η τραγουδίστρια εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα εναντίον ενός 51χρονου άνδρα από τη Λουιζιάνα, ο οποίος την παρενοχλούσε εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο άνδρας εμφανίστηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, αφού προηγουμένως είχε δημοσιεύσει αρκετές ανησυχητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεθνή μέσα υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Britney Spears αντιμετωπίζει προβλήματα με τον νόμο.

Το 2007 η τραγουδίστρια είχε κατηγορηθεί για τέσσερα πλημμελήματα μετά από φερόμενη εγκατάλειψη σημείου τροχαίου ατυχήματος με σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες.

Τελικά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν όταν η Spears αποζημίωσε τον ιδιοκτήτη του οχήματος για τις ζημιές.



Με πληροφορίες από The Guardian