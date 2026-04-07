Ελεύθερη η Αμερικανίδα δημοσιογράφος που απήχθη στη Βαγδάτη

Μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος που είχε απαχθεί στη Βαγδάτη από ιρακινή πολιτοφυλακή συνδεδεμένη με το Ιράν, αφέθηκε ελεύθερη την Τρίτη, έπειτα από μία εβδομάδα αιχμαλωσίας, σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση και δύο Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Η πολιτοφυλακή Kataib Hezbollah ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε τη δημοσιογράφο Shelly Kittleson «σε ένδειξη εκτίμησης για τις πατριωτικές θέσεις» του πρωθυπουργού του Ιράκ, ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή της. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι η Κίτλεσον θα πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

«Αυτή η πρωτοβουλία δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον», δήλωσε διοικητής της οργάνωσης, γνωστός ως Abu Mujahid Al-Asaf, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο που διεξάγεται από τον σιωνιστικό-αμερικανικό εχθρό κατά του Ισλάμ και σε τέτοιες συνθήκες πολλές παράμετροι παραμερίζονται».

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο.

Τι προέβλεπε η συμφωνία για να αφεθεί ελεύθερη η δημοσιογράφος

Σύμφωνα με δύο Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας, η 49χρονη δημοσιογράφος αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση μελών της Kataib Hezbollah που κρατούνταν.

Η απαγωγή της προκάλεσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση εντοπισμού των δραστών από τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ κινητοποιήθηκε για την απελευθέρωσή της. Μία ημέρα μετά την απαγωγή, η οργάνωση είχε ήδη προτείνει διαπραγματεύσεις, ζητώντας την απελευθέρωση κρατουμένων μελών της.

Ως προς τα χαρακτηριστικά της σιιτικής οργάνωσης, η Kataib Hezbollah αποτελεί μία από τις ισχυρότερες πολιτοφυλακές στο Ιράκ και διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Δύναμη Quds, τον εξωτερικό βραχίονα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η δεύτερη φορά που η οργάνωση απαγάγει δημοσιογράφο

Η απαγωγή της Κίτλεσον ήταν η δεύτερη φορά που η οργάνωση απήγαγε ξένο υπήκοο. Το 2023 είχε απαγάγει την Elizabeth Tsurkov, Ισραηλινο-Ρωσίδα ερευνήτρια, την οποία κρατούσε για περισσότερα από δύο χρόνια.

Η οργάνωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή επιθέσεων αντιποίνων λόγω του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, εξαπολύοντας σχεδόν καθημερινά επιθέσεις με ρουκέτες και drones σε αμερικανικούς στόχους στο Ιράκ και σε γειτονικές χώρες. Μεταξύ αυτών, έχει αναλάβει την ευθύνη και για επιθέσεις στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Οι συνεχείς επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε Ιράκ και Συρία οδήγησαν τις ΗΠΑ να χαρακτηρίσουν την οργάνωση ως τρομοκρατική ήδη από το 2009.

Την Τρίτη, η Kataib Hezbollah δημοσίευσε στα social media ένα μονταρισμένο βίντεο της Κίτλεσον, στο οποίο εμφανίζεται να δηλώνει ότι είχε μεταφέρει πληροφορίες για πολιτοφυλακές σε Αμερικανό διπλωμάτη.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί στο διεθνές δίκαιο επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους βίντεο ομήρων παράγονται υπό πίεση και οι δηλώσεις σε αυτά είναι συνήθως εξαναγκασμένες, ενώ η δημοσίευσή τους μπορεί να συνιστά ακόμη και έγκλημα πολέμου.

Η Shelly Kittleson είναι γνωστή για την κάλυψη συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, με ρεπορτάζ από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία τα τελευταία δέκα χρόνια. Συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το ενημερωτικό μέσο Al-Monitor.

Με πληροφορίες από New York Times