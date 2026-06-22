Ελβετία: «Ξεκινούν άμεσα» οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις επαφές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν άμεσα, μία ημέρα μετά τις διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή του, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε «τη συμφωνία επί οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών». Όπως επισημαίνεται, «αυτός ο οδικός χάρτης δημιουργεί τις συνθήκες για την άμεση έναρξη των νέων τεχνικών συνομιλιών».

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Των δύο αντιπροσωπειών ηγήθηκαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Σύμφωνα με την ελβετική πλευρά, οι αντιπροσωπείες αναχωρούν από τη χώρα προκειμένου να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών, οι οποίες θα διεξαχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπούργκενστοκ, στις ελβετικές Άλπεις.

Alhamdulillah, the First High-Level Committee Meeting under the framework of the Islamabad Memorandum of Understanding has concluded successfully in Bürgenstock, Switzerland.



The discussions were held in a positive and constructive atmosphere and yielded encouraging progress,… pic.twitter.com/uvA0SBKfvf — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 22, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κυβερνήσεις του Πακιστάν και του Κατάρ γνωστοποίησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης ότι οι δύο πλευρές «συμφώνησαν επί οδικού χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, θέτοντας τις βάσεις για την άμεση εκκίνηση νέων τεχνικών συζητήσεων».

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», ενώ μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

Η Βέρνη δήλωσε παράλληλα έτοιμη να συνδράμει τη διαδικασία «στο πλαίσιο της παράδοσης της προσφοράς καλών υπηρεσιών».

«Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.