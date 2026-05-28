Ελβετία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση με μαχαίρι στη Ζυρίχη

Ως «τρομοκρατικό» χαρακτήρισε η αστυνομία στην Ελβετία το περιστατικό με την επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Η ελβετική αστυνομία, μεταξύ άλλων, διευκρινίζει πως το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι στη Ζυρίχη πρέπει «να εξεταστεί υπό το φως του εξτρεμισμού», παρουσιάζοντας παράλληλα περισσότερα στοιχεία για τον δράστη.

Συγκεκριμένα, το 2015, ο 31χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι, είχε αναφερθεί στις αρχές για διασπορά προπαγάνδας που είχε να κάνει με το Ισλαμικό Κράτος, ενώ χθες, Τετάρτη, πήρε εξιτήρια από κέντρο ψυχικής υγείας όπου και νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών στην Ελβετία, οι δύο εξ' αυτών πήραν εξιτήριο από τη νοσηλευτική μονάδα που μεταφέρθηκαν, ενώ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους παραμένει ο τρίτος.

Ελβετία: Το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρι στη Ζυρίχη

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα για την επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος είναι Ελβετός υπήκοος και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Τα θύματα, τρεις Ελβετοί ηλικίας 28, 43 και 52 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης.

Μάρτυρας που εργάζεται σε κοντινό κτίριο δήλωσε σε τοπική εφημερίδα ότι άκουσε τον δράστη να φωνάζει «Allahu Akbar» λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε περαστικούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μια ομάδα μαθητών περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον σταθμό και ένας δάσκαλος στάθηκε μπροστά τους προσπαθώντας να τους προστατεύσει.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, οδηγός ταξί, δήλωσε στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung ότι ο δράστης κινούνταν στον υπόγειο διάδρομο του σταθμού επιτιθέμενος σε ανθρώπους.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αποκλεισμένες περιοχές γύρω από τον σταθμό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ