Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα θύματα του Crans-Montana – Ανάμεσά τους 16χρονοι

Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα τέσσερα θύματα από τη φωτιά στο Crans-Montana της Ελβετίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο νεαρές από την Ελβετία, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετοί, 18 και 16 ετών.

Στη αναμονή εξακολουθούν να βρίσκονται οικογένειες αγνοούμενων, καθώς η ταυτοποίηση των σορών και η ανεύρεση πληροφοριών για τα άτομα που αναζητούνται, αποτελούν δύσκολο και χρονοβόρο έργο.

«Ζω έναν εφιάλτη. Είτε θα βρω τον γιο μου στο νεκροτομείο, είτε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι φρικτό», δήλωσε η Laetitia Brodard-Sitre στην ελβετική εφημερίδα Le Temps, η οποία ψάχνει τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, στα νοσοκομεία.

«Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα», είπε στο BFMTV, ο παππούς της 22χρονης Emilie Pralong.

Το πρώτο θύμα που ταυτοποιήθηκε, είναι ο Emanuele Galeppini, έφηβος Ιταλός γκολφερ, ε την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ να επιβεβαιώνει ότι ήταν μεταξύ των νεκρών.

Αιτία της φονικής πυρκαγιάς φέρεται να ήταν σπινθηροβόλα κεριά που τοποθετήθηκαν σε φιάλες σαμπάνιας και έκαιγαν πολύ κοντά στην οροφή του μπαρ. Μεταξύ των αγνοούμενων παραμένει και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη με καταγωγή από την Ελλάδα. Νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε, καταγράφει τα λεπτά που η φωτιά εξαπλώνεται στο μπαρ, με τους θαμώνες να βρίσκονται σε πανικό.

Ελβετία: Οι τέσσερις λόγοι που δυσκολεύουν την ταυτοποίηση θυμάτων

Η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, όπως εξηγούν ιατροδικαστές, πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει η ιατροδικαστική επιστήμη.

1. Νεαρής ηλικίας θύματα

Η οπτική αναγνώριση από συγγενείς δεν θεωρείται πλέον επαρκής. Συνήθως βοηθούν ιατρικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, τεχνητές αρθρώσεις) με σειριακούς αριθμούς. Όμως, σε τραγωδίες με κυρίως νέους ανθρώπους, τέτοια στοιχεία συχνά απουσιάζουν. Το ίδιο ισχύει και για οδοντιατρικά εμφυτεύματα, που σήμερα είναι λιγότερα χάρη στην πρόληψη.

2. Η φύση των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές καταστρέφουν δακτυλικά αποτυπώματα και εμφανή χαρακτηριστικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η DNA είναι το μοναδικό αξιόπιστο μέσο. Η ανάλυση γίνεται γρήγορα, αλλά απαιτείται η συλλογή δειγμάτων από συγγενείς, διαδικασία χρονοβόρα και ψυχολογικά εξαντλητική.

3. Απουσία λίστας παρευρισκομένων

Σε αντίθεση με αεροπορικά δυστυχήματα ή οργανωμένες εκδηλώσεις, ένα μπαρ δεν διαθέτει λίστα εισόδου. Αυτό αυξάνει δραματικά τον αριθμό των δηλωθέντων αγνοουμένων και περιπλέκει την ταυτοποίηση.

4. Θύματα από πολλές χώρες

Όταν τα θύματα προέρχονται από διαφορετικά κράτη, η επικοινωνία με οικογένειες γίνεται μέσω πρεσβειών και μεταφραστών. Τα δείγματα DNA δεν μπορούν να σταλούν ψηφιακά και συχνά απαιτείται φυσική μεταφορά, ενώ δεν χρησιμοποιούν όλες οι χώρες τα ίδια συστήματα ανάλυσης.

Για τους ιατροδικαστές, η πίεση είναι τεράστια: πρέπει να δοθούν απαντήσεις γρήγορα, με απόλυτη ακρίβεια. Όπως σημειώνουν ειδικοί, κάθε λάθος σε τέτοιες περιπτώσεις έχει ανεπανόρθωτο ανθρώπινο κόστος.

Με πληροφορίες από Tages-Anzeiger