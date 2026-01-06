Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν και οι 116 τραυματίες της φωτιάς στο Crans-Montana

Και οι 116 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Crans-Montana στην Ελβετία, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 ανθρώπους, έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, ανακοίνωσε η Αστυνομία, καθώς οι σοροί των πρώτων αλλοδαπών θυμάτων επαναπατρίστηκαν.

Οι Αρχές του καντονιού του Βαλέ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι αναθεώρησαν τον αριθμό των τραυματιών από 119 σε 116, καθώς τρία άτομα που είχαν εισαχθεί στα επείγοντα το πρωί της Πέμπτης είχαν καταγραφεί λανθασμένα ως τραυματισμένα από τη φωτιά.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation ξεκίνησε στο υπόγειο, όταν βεγγαλικά προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, η οποία – σύμφωνα με εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – ήταν επενδυμένη με ηχομονωτικό αφρώδες υλικό.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί πολίτες, 21 Γάλλοι, 10 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι και τέσσερις διπλής υπηκοότητας, καθώς και δύο Πολωνοί και από ένα άτομο από επτά ακόμη χώρες, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ογδόντα τρία άτομα παρέμεναν νοσηλευόμενα, λαμβάνοντας θεραπεία για σοβαρά εγκαύματα.

Οι τελευταίοι από τους 40 νεκρούς – ανάμεσά τους 21 Ελβετοί, εννέα Γάλλοι (εκ των οποίων δύο με διπλή υπηκοότητα), έξι Ιταλοί και από ένα άτομο από το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία – ταυτοποιήθηκαν την Κυριακή.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων, αν και αρκετά έχουν ανακοινωθεί από τις οικογένειές τους. Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 14 έως 39 ετών, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι πολύ νέοι: 20 ήταν ανήλικοι και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 19 έτη.

Οι σοροί πέντε από τους έξι Ιταλούς που έχασαν τη ζωή τους επαναπατρίστηκαν τη Δευτέρα.

Αναπάντητα ερωτήματα

Η πίεση για απαντήσεις σχετικά με το πώς κατέστη δυνατή η τραγωδία αυξάνεται. Οι Αρχές ερευνούν τους ιδιοκτήτες του μπαρ, τους Γάλλους υπηκόους Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, για υποψία αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το ζευγάρι δεν έχει μέχρι στιγμής συλληφθεί και δεν θεωρείται ύποπτο φυγής, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Ωστόσο, η ελβετική ταμπλόιντ Blick διερωτήθηκε τη Δευτέρα «γιατί το ζευγάρι που διαχειριζόταν το μπαρ παραμένει ελεύθερο». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ακροδεξιός Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ανέφερε ότι υπήρξε αποτυχία να διασφαλιστεί η ασφάλεια του υπογείου του μπαρ, προσθέτοντας ότι «στην πολιτισμένη Ελβετία, οι πόρτες των φυλακών θα πρέπει να ανοίξουν για αρκετούς ανθρώπους».

Η εφημερίδα Tages-Anzeiger ανέφερε ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους ηλικίας στο μπαρ, τα υλικά ηχομόνωσης που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόγειο και τα πρότυπα που διέπουν τη χρήση των σπινθηριστών, των λεγόμενων «συντριβανιών Βεγγαλίας».

Ο Ζακ Μορέτι έχει δηλώσει ότι το Le Constellation είχε ελεγχθεί τρεις φορές μέσα σε 10 χρόνια και ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι στο Κραν-Μοντάνα ανέφεραν ότι δεν είχαν διατυπωθεί ανησυχίες ούτε είχαν αναφερθεί ελλείψεις.

Ο δήμος έχει παραδώσει στους ερευνητές όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση και έχει ενταχθεί στη δικογραφία ως πολιτική αγωγή. «Αυτό θα επιτρέψει [στο δημοτικό συμβούλιο] να συμβάλει ενεργά στη διαλεύκανση όλων των γεγονότων», ανέφερε.

Η πόλη θα πραγματοποιήσει τελετή μνήμης την Παρασκευή προς τιμήν των θυμάτων. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στην τελετή θα παραστεί και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

