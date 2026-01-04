Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν 16 ακόμη θύματα από τη φωτιά στο Crans-Montana

Η αστυνομία αναγνώρισε 16 ακόμη θύματα της πυρκαγιάς σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, στην Ελβετία.

Μεταξύ των θυμάτων «μια 14χρονη Ελβετή», μεταδίδει το BBC, που προσθέτει ότι «εννέα από τα θύματα ήταν κάτω των 18 ετών». Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα περιλάμβανε άτομα ελβετικής, ιταλικής, ρουμανικής, τουρκικής και γαλλικής υπηκοότητας.

Η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Crans-Montana ήταν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια που κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας.

Ελβετία: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Σημαντικότερη από τις τελευταίες εξελίξεις, είναι η ανακοίνωση των αρχών, ότι «δύο διευθυντικά στελέχη του ελβετικού μπαρ βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση».

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και πρόκληση πυρκαγιάς εξ αμελείας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της περιοχής του Βαλέ.

Σύμφωνα μεπληροφορίες της Le Parisien, ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, Ζακ Μορέτι, είναι γνωστός στη γαλλική Δικαιοσύνη από παλαιότερες υποθέσεις, χωρίς ωστόσο -σε αυτή τη φάση- να του έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη για την τραγωδία. Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, Γάλλοι υπήκοοι και συνδιαχειριστές του καταστήματος, κλήθηκαν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου να καταθέσουν στις ελβετικές αρχές, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας. Όπως διευκρίνισε η Εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, εξετάστηκαν ως πρόσωπα που καλούνται να δώσουν πληροφορίες, χωρίς να τους αποδοθεί κάποια κατηγορία.