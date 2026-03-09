Ελβετία: Ψήφισε υπέρ στην καθιέρωση ατομικής φορολογίας - Τι αλλάζει στο «πέναλτι γάμου»

Η Ελβετία ψήφισε υπέρ της καθιέρωσης ατομικής φορολόγησης, εγκρίνοντας μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο φορολογικό της σύστημα εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ελβετία κατάργησε κανόνες που, σύμφωνα με τους επικριτές τους, τιμωρούσαν οικονομικά τα παντρεμένα ζευγάρια στα οποία εργάζονται και οι δύο σύζυγοι.

Η μεταρρύθμιση θα αντικαταστήσει το μακροχρόνιο σύστημα κοινής φορολόγησης, σύμφωνα με το οποίο οι σύζυγοι συνδυάζουν τα εισοδήματά τους και υποβάλλουν μία κοινή φορολογική δήλωση. Σε ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα, αυτή η δομή συχνά οδηγούσε τα παντρεμένα ζευγάρια σε υψηλότερες φορολογικές κλίμακες σε σχέση με ανύπαντρα ζευγάρια με παρόμοια εισοδήματα, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως «πέναλτι γάμου».

Ελβετία: Σχεδόν 54% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες εκτιμήσεις της Κυριακής, σχεδόν 54% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της αλλαγής.

Η μεταρρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά, με το νέο σύστημα να τίθεται πλήρως σε ισχύ έως το 2032, ώστε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα 26 καντόνια της Ελβετίας να προσαρμόσουν τα φορολογικά τους συστήματα.

Κυβερνητικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αλλαγή θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 60.000 άτομα στο εργατικό δυναμικό και να αυξήσει το ΑΕΠ κατά περίπου 1%, παρότι θα μειώσει τα φορολογικά έσοδα.

Οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι το υπάρχον σύστημα αποθάρρυνε την εργασία του δεύτερου εισοδηματία, καθώς το επιπλέον εισόδημα φορολογούνταν με υψηλότερο οριακό συντελεστή όταν συνδυαζόταν με τον μισθό του συζύγου.

Το δημοψήφισμα αντανακλά επίσης το παραδοσιακά πιο συντηρητικό οικογενειακό μοντέλο της Ελβετίας, ιδιαίτερα εκτός μεγάλων πόλεων όπως η Ζυρίχη και η Γενεύη.

Ελβετία: Οι ασυνήθιστες πρακτικές λόγω φορολογικού καθεστώτος

Το φορολογικό καθεστώς έχει οδηγήσει και σε ασυνήθιστες πρακτικές. Πολλά ζευγάρια έχουν πραγματοποιήσει τελετές γάμου χωρίς να καταχωρίσουν επίσημα τον γάμο τους, ενώ άλλα έχουν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο διαζυγίου στη συνταξιοδότηση για φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με φοροτεχνικούς και συμβούλους.

Το ζήτημα συζητείται στην Ελβετία εδώ και δεκαετίες. Συντηρητικά κόμματα, οργανώσεις οικογενειών και ορισμένες καντονιακές κυβερνήσεις αντιτάχθηκαν στις αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά με έναν μόνο εργαζόμενο και να αποδυναμώσουν το παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο.

Οι αντίπαλοι της μεταρρύθμισης προειδοποίησαν επίσης ότι το νέο σύστημα θα αυξήσει τη γραφειοκρατία, καθώς τα παντρεμένα ζευγάρια θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, κάτι που θα μπορούσε να επιβαρύνει τις φορολογικές αρχές με περισσότερες διαδικασίες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι θα ωφεληθούν από τη μεταρρύθμιση, ενώ περίπου το ένα τρίτο δεν θα δει ουσιαστική διαφορά και μια μικρή μειοψηφία θα πληρώνει περισσότερους φόρους.

Η ψηφοφορία της Κυριακής ήταν ένα από τα τέσσερα εθνικά ζητήματα που τέθηκαν στους Ελβετούς ψηφοφόρους στο πλαίσιο του συστήματος άμεσης δημοκρατίας της χώρας.

Μία ακόμη πρόταση που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον αφορούσε τη συνταγματική κατοχύρωση της διαθεσιμότητας φυσικού χρήματος.

Με πληροφορίες από Financial Times