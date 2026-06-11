Ελβετία: Οι συγγενείς των θυμάτων του Crans-Montana ζητούν βαρύτερες κατηγορίες για τους ιδιοκτήτες

Οι δικηγόροι των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana ζήτησαν επίσημα από την εισαγγελία να κάνει πιο βαριές τις κατηγορίες εναντίον των ιδιοκτητών του μπαρ, μετά την αποκάλυψη μηνυμάτων κειμένου στα οποία αναφερόταν ο κίνδυνος.

Σαράντα ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation», η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ξεκίνησε στο υπόγειο όταν βεγγαλικά που ήταν δεμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας κρατήθηκαν πολύ κοντά στον ηχομονωτικό αφρό της οροφής.

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, η Τζέσικα και ο Ζακ Μορέτι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας για τη φωτιά. Άλλοι 12 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων αρκετοί νυν και πρώην τοπικοί αξιωματούχοι, βρίσκονται υπό ποινική έρευνα.

Οι δικηγόροι ορισμένων από τα θύματα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν έφηβοι, δήλωσαν την Τετάρτη στον ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS ότι είχαν ζητήσει από τους ανακριτές να αναβαθμίσουν τις κατηγορίες εναντίον των Μορέτι από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με πιθανή πρόθεση.

Η υπόθεση για τους θανάτους στο Crans-Montana

Ο εισαγγελέας του καντονιού του Βαλέ επιβεβαίωσε στο Agence France-Presse ότι δύο δικηγόροι, η Σοφί Χένι και Λουντοβίκ Τιρέλι, υπέβαλαν επίσημα το αίτημα μετά την τελευταία εξέταση του ζευγαριού από τους ανακριτές στη Σιόν την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας.

Στην ακροαματική διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τους δικηγόρους, το ζευγάρι κλήθηκε να απαντήσει σε μηνύματα από μια ομάδα στο WhatsApp, στα οποία η Τζέσικα Μορέτι προειδοποιούσε το προσωπικό να είναι προσεκτικό με τα βεγγαλικά, διότι αν το χαλί, οι καναπέδες ή ο αφρός της οροφής έπιαναν φωτιά, το μπαρ θα καιγόταν.

Η Χένι δήλωσε στην AFP ότι είχε παραδώσει στους εισαγγελείς τα μηνύματα, τα οποία χρονολογούνται από το 2019, λέγοντας ότι αποδεικνύουν ότι οι Μορέτι – οι οποίοι έχουν αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη – ήταν «απόλυτα ενήμεροι για την εξαιρετικά εύφλεκτη φύση του αφρού».

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Η Χένι, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια ενός υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του στη φωτιά, δήλωσε: «Οι Μορέτι γνώριζαν ότι το μπαρ μπορούσε να πάρει φωτιά. Γνώριζαν τον κίνδυνο και τον αποδέχτηκαν. Η κατηγορία δεν πρέπει πλέον να είναι αμέλεια, αλλά φόνος με πιθανή πρόθεση».

Οι δικηγόροι του ζευγαριού έχουν απορρίψει τις κατηγορίες ότι γνώριζαν τον κίνδυνο ως «ανοησίες».

Σύμφωνα με το ελβετικό ποινικό δίκαιο, «πιθανή πρόθεση» υπάρχει όταν ο δράστης «θεωρεί ότι η διάπραξη του αδικήματος είναι πιθανή, αλλά ενεργεί ούτως ή άλλως, επειδή αποδέχεται αυτό το αποτέλεσμα αν συμβεί… ακόμη και αν το κρίνει ανεπιθύμητο και δεν το επιθυμεί».

Οι δικηγόροι των Μορέτι επιβεβαίωσαν επίσης ότι η Τζέσικα ενημερώθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία της 5ης Ιουνίου, στην οποία παρέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι δικηγόροι τους, ότι αντιμετωπίζει νέα κατηγορία πλαστογραφίας σχετικά με το τιμολόγιο για τον ηχομονωτικό αφρό.

Οι δικηγόροι του ζευγαριού δήλωσαν ότι το έγγραφο, που χρονολογείται από το 2015, «απλώς είχε καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία με διαφορετικό όνομα» και δεν είχε σχέση με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Guardian