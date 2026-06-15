Ελβετία: Οι πολίτες είπαν «όχι» στην πρόταση για τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια

Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν μια πρωτοφανή πρόταση της ακροδεξιάς για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα που ονομάστηκε «το ελβετικό Brexit».

Περίπου το 54,79% των ψηφοφόρων τάχθηκε κατά της πρότασης του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP) και το 45,21% υπέρ. Η συμμετοχή ανήλθε στο 58,86%.

Ένα διαφορετικό αποτέλεσμα θα είχε υποχρεώσει την ελβετική κυβέρνηση να περιορίσει τον πληθυσμό, που σήμερα ανέρχεται σε 9,1 εκατομμύρια, στα 10 εκατομμύρια έως το 2050, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς στην οικογενειακή επανένωση, στις άδειες διαμονής και στο άσυλο, εάν ο αριθμός είχε φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, εάν το όριο των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων ξεπεραστεί πριν από το 2050, η ελβετική κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να αποσυρθεί από τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας της χώρας με την ΕΕ – τερματίζοντας την πρόσβασή της στην ενιαία αγορά του μπλοκ.

Αντίθετοι οι πολίτες της Ελβετίας με τον περιορισμό του πληθυσμού

Το SVP, το οποίο διαθέτει τις περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο, τροφοδοτεί εδώ και χρόνια το αντιμεταναστευτικό κλίμα, ειδικά όσον αφορά τους εργαζόμενους από γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Το κόμμα είχε επιμείνει ότι απαιτείται μια λεγόμενη «πρωτοβουλία βιωσιμότητας» για την αντιμετώπιση της αύξησης του πληθυσμού, η οποία, όπως υποστήριζε, ασκούσε πίεση στις ελβετικές υποδομές, τη στέγαση, τα κοινωνικά προγράμματα, τους φυσικούς πόρους και τον τρόπο ζωής.

Voters in the country cast their final ballots on Sunday in an initiative to limit the population to 10 million.



People in Switzerland have voted against a proposal to cap the country's population@AliBunkallSKY reports pic.twitter.com/8JZfEZn9wS — Sky News (@SkyNews) June 14, 2026

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από αυτόν των γειτονικών κρατών της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 23% από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία το 2002. Η οικονομική παραγωγή αυξήθηκε κατά περίπου 24% κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης. Περίπου το 27% των κατοίκων της Ελβετίας δεν είναι πολίτες της χώρας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ο Ουρς Μπιέρι, από την εταιρεία δημοσκοπήσεων GFS Bern, δήλωσε στο Reuters ότι η πρωτοβουλία δεν πέρασε επειδή οι άνθρωποι δεν πείστηκαν από το σχέδιο και ανησυχούσαν για τις πιθανές παρενέργειες, παρά την ευρεία ανησυχία για την αύξηση του πληθυσμού.

«Οι ψηφοφόροι ανησυχούσαν για τις αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις της Ελβετίας με την ΕΕ και στην αγορά εργασίας», είπε. «Οι άνθρωποι ανησυχούν επίσης για θέματα όπως η επάρκεια προσωπικού στον τομέα της φροντίδας και της υγείας. Επίσης, υπάρχει η αίσθηση ότι, στο τρέχον διεθνές περιβάλλον, δεν είναι λογικό για μια μικρή χώρα να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια».

Ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες

Η επταμελής κυβέρνηση, που αποτελείται από υπουργούς των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένου του SVP, τάχθηκε συλλογικά κατά της πρωτοβουλίας, προειδοποιώντας ότι θα απειλούσε την εθνική σταθερότητα, θα έβλαπτε την οικονομία και θα έπληττε την ελβετική ευημερία.

Οι επιχειρηματικές οργανώσεις εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους ότι ένα ανώτατο όριο πληθυσμού θα περιόριζε την πρόσβαση σε ξένους εργαζόμενους, ενώ θα έβλαπτε την οικονομία και τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν ένα αμφίρροπο αποτέλεσμα. Η πρόβλεψη αυτή συνάδει με μια τελική έρευνα της GFS Bern, η οποία είχε προβλέψει ότι η πρόταση θα απορριφθεί με μικρή διαφορά.

Το σύστημα άμεσης δημοκρατίας της Ελβετίας επιτρέπει «λαϊκές πρωτοβουλίες» που υποβάλλονται σε δημοψήφισμα εάν συγκεντρώσουν 100.000 υποστηρικτές εντός 18 μηνών. Τα δημοψηφίσματα, τα οποία διεξάγονται συνήθως τέσσερις φορές το χρόνο, αποτελούν ένα εργαλείο που προτιμά από καιρό το αντιμεταναστευτικό SVP.

Ενώ πολλές χώρες έχουν θέσει όρια στη μετανάστευση, καμία δεν έχει ψηφίσει ποτέ για τον περιορισμό του πληθυσμού της.

Με πληροφορίες από Guardian