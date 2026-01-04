Ελβετία: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Crans-Montana

Οι έρευνες για τη φονική πυρκαγιά στο χιονοδρομικό θέρετρο της Ελβετίας, στο Crans-Montana, συνεχίζονται.

Σημαντικότερη από τις τελευταίες εξελίξεις, είναι η ανακοίνωση των αρχών, ότι «δύο διευθυντικά στελέχη του ελβετικού μπαρ βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση».

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και πρόκληση πυρκαγιάς εξ αμελείας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της περιοχής του Βαλέ.

Σύμφωνα μεπληροφορίες της Le Parisien, ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, Ζακ Μορέτι, είναι γνωστός στη γαλλική Δικαιοσύνη από παλαιότερες υποθέσεις, χωρίς ωστόσο -σε αυτή τη φάση- να του έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη για την τραγωδία. Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, Γάλλοι υπήκοοι και συνδιαχειριστές του καταστήματος, κλήθηκαν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου να καταθέσουν στις ελβετικές αρχές, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας. Όπως διευκρίνισε η Εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, εξετάστηκαν ως πρόσωπα που καλούνται να δώσουν πληροφορίες, χωρίς να τους αποδοθεί κάποια κατηγορία.

Η έρευνα αναμένεται να ανοίξει επισήμως για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και εμπρησμό από αμέλεια, εφόσον διαπιστωθεί ποινική ευθύνη.

Οι έρευνες εστιάζουν στα αίτια της φωτιάς και ιδίως, στα πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας που άναψαν μέσα στο μπαρ και στο υλικό κατασκευής της οροφής, καθώς και στη θέση και την ασφάλεια των εξόδων κινδύνου του χώρου.

Οι ιδιοκτήτες κατηγορούνται «για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και πρόκληση πυρκαγιάς εξ αμελείας», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της περιοχής Valais. Σαράντα θάνατοι και 119 τραυματισμοί είναι ο επίσημος απολογισμός μιας «από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας» όπως τονίζεται συχνά από τον εγχώριο και τον διεθνή Τύπο. Πολλοί από τους θαμώνες του μπαρ, είναι άτομα ηλικίας 25-30 ετών.

Ελβετία: Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των νεκρών - Αγνοούμενη παραμένει η 15χρονη Αλίκη

Την ίδια ώρα, η διαδικασία αναγνώρισης των νεκρών και των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να ανακοινώνει χθες ότι έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα θύματα: μια γυναίκα 21 ετών, ένας άνδρας 18 ετών, ένα κορίτσι 16 ετών και ένα αγόρι 16 ετών - όλοι ελβετικής καταγωγής.

Όσο για τις οικογένειες των αγνοούμενων θαμώνων του μπαρ, παραμένουν σε μεγάλη αγωνία αναμένοντας κάποια ενημέρωση από την αστυνομία. Η Αλίκη Καλλέργη, το 15χρονο κορίτσι με καταγωγή από την Ελλάδα που διασκέδαζε με την παρέα της στο μπαρ του Crans-Montana, παραμένει επίσης αγνοούμενη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αδελφός της 15χρονης Αλίκης αναφέρει: «Η ταυτοποίηση είναι δύσκολη, αργεί πάρα πολύ και τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη... Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1 και κατά τη 1:40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο... Οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω. Προσπάθησα να πλησιάσω αλλά με απώθησαν».

Ελβετία: Δύσκολη και χρονοβόρα η ταυτοποίηση

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

Ιταλοί και Γάλλοι εγκληματολόγοι βρίσκονται στο υπόγειο του Constellation συμμετέχοντας στην προσπάθεια ταυτοποίησης, ενώ οι οικογένειες των εφήβων που αγνοούνται παραμένουν «πάνω από ένα τηλέφωνο», όπως χαρακτηριστικά μετέδωσε το ΕΡΤnews. Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, ότι η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και αλλού έχουν ζητήσει από συγγενείς αγνοουμένων να παρέχουν πληροφορίες για πιθανά τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι εξαιρετικά νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με φίλους και συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες.

Η Λετίσια Μπροντάρντ-Σίτρε απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, ο οποίος αγνοείται, αφού οι έρευνες της οικογένειας σε νοσοκομεία της Λωζάνης και της Βέρνης δεν απέδωσαν καρπούς.

Την ίδια αγωνία βιώνει και η οικογένεια της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόνγκ, η οποία, σύμφωνα με συγγενείς της, βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλους της τη μοιραία νύχτα.

«Είναι σαν να έχουμε χάσει όλοι κάποιον δικό μας», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το κλίμα πένθους που επικρατεί.