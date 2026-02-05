Ελβετία: Ο μπάρμαν στο Crans-Montana μιλά για πρώτη φορά - «Η φωτιά μού προκαλεί φόβο»

Ο εργαζόμενος του μπαρ «Le Constellation», στο Crans-Montana της Ελβετίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 41 άτομα μετά από φωτιά, μιλά για πρώτη φορά για τα όσα έγιναν ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Ο Γκαετάν είναι 28 ετών και εργαζόταν ως μπαρτέντερ στο Le Constellation, ενώ μετά τη φωτιά στο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης τραυματίστηκε σοβαρά και «έπεσε» σε κώμα για οκτώ ημέρες. Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Κάθε βράδυ, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι» αναφέρει στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, RTS. Οι σκέψεις του επιστρέφουν συνεχώς σε συναδέλφους και φίλους που τραυματίστηκαν βαριά, καθώς ένας πρώην συγκάτοικός του δίνει ακόμη μάχη στο νοσοκομείο.

Ελβετία: «Αποποίηση ευθυνών από τους ιδιοκτήτες στο Crans-Montana»

Ο ίδιος αποφεύγει να αποδώσει τεχνικές ευθύνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, όμως άσκησε κριτική στο ζεύγος των ιδιοκτητών του μπαρ: «Όταν βλέπω πώς προσπαθούν σιγά-σιγά να αποποιηθούν των ευθυνών τους, αρχίζω να τους κατηγορώ όλο και περισσότερο. Είναι παράλογο να ρίχνουν την ευθύνη στους εργαζόμενους», λέει.

Ο Γκαετάν υποστηρίζει ότι στο μπαρ υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ήδη πριν από το δυστύχημα. «Πουλούσαμε μπίρες που είχαν λήξει. Έφτιαχνα σάντουιτς με ψωμί, που ήταν κατεψυγμένο πάνω από έναν χρόνο», σημειώνει.

Στέκεται επίσης στη διαχείριση ανήλικων πελατών: «Προσπαθούσα να ελέγχω ταυτότητες, αλλά συχνά μου τις έδειχναν στο κινητό, χωρίς δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας. Ξέραμε ότι το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν να μπει χρήμα».

«Η φωτιά θα μου προκαλεί φόβο από εδώ και πέρα»

Ο Γκαετάν είχε ξεκινήσει να δουλεύει στο Le Constellation στις αρχές Δεκεμβρίου και, όπως λέει, ήθελε ήδη να φύγει. Έμεινε μόνο για να πάρει τον μισθό του μήνα. Λίγες εβδομάδες μετά, ήρθε η καταστροφή.

Από τη νύχτα της 1ης Ιανουαρίου θυμάται ελάχιστα. «Είπα στη μητέρα μου ότι δεν θα δουλέψω ποτέ ξανά σε μπαρ και ότι δεν θα μπορώ ούτε μια τρεμοπαίζουσα φλόγα κεριού να κοιτάζω. Η φωτιά θα μου προκαλεί φόβο από εδώ και πέρα», λέει.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός της τραγωδίας στο Crans-Montana ανέρχεται σε 41 νεκρούς, ενώ αρκετοί τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσά τους και η 15χρονη Ελίζα, για την οποία οι γονείς της διέψευσαν πρόσφατα πληροφορίες ότι έχει βγει από το κώμα.

Η μαρτυρία του Γκαετάν προσθέτει νέα, βαριά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες λειτουργίας του μπαρ και τη διαχείριση της ασφάλειας – ερωτήματα που πλέον δεν αφορούν μόνο τη μοιραία νύχτα, αλλά όσα προηγήθηκαν.

Με πληροφορίες από RTS