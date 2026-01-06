Ελβετία: Ο δήμαρχος του Crans-Montana παραδέχτηκε ότι το μπαρ δεν είχε ελεγχθεί τα τελευταία 5 χρόνια

Το μπαρ Le Constellation στο Crans-Montana της Ελβετίας, όπου ξέσπασε φωτιά την Πρωτοχρονιά σκοτώνοντας 40 θαμώνες, δεν είχε ελεγχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τον υποχρεωτικό ετήσιο έλεγχο ασφάλειας, παραδέχθηκε ο δήμαρχος της περιοχής, Νικολά Φερό.

Ο ίδιος σημείωσε πως η συγκεκριμένη πληροφορία έχει μεταβιβαστεί στην κυβέρνηση και πως η δημοτική αρχή «λυπάται βαθιά» για την παράλειψη αυτή και τόνισε: «Το οφείλουμε στις οικογένειες των θυμάτων και θα αναλάβουμε την ευθύνη».

Η φωτιά ξέσπασε και εξαπλώθηκε ταχύτατα, τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Συνολικά τραυματίστηκαν 116 άνθρωποι.

Ο Φερό παραδέχθηκε ότι οι περιοδικοί έλεγχοι πυρασφάλειας δεν είχαν πραγματοποιηθεί από το 2019 έως το 2025, παρότι ήταν απαραίτητοι, και εξέφρασε βαθιά λύπη για αυτό το «λάθος» της τοπικής διοίκησης.

«Δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο αυτή τη στιγμή»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά την πίεση που ασκείται. «Δεν παραιτούμαι, όχι, και δεν θέλω να παραιτηθώ», δήλωσε απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους στη συνέντευξη Τύπου, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά. Όπως τόνισε, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του έχουν εκλεγεί από τους κατοίκους του Crans-Montana και θεωρούν καθήκον τους να παραμείνουν στη θέση τους.

Φωτογραφία: EPA

«Δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δημοτική αρχή οφείλει να βρίσκεται εκεί για να στηρίξει τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη φάση.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι προτεραιότητα είναι η διαχείριση των συνεπειών της τραγωδίας, η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και η πλήρης συνεργασία με τις ανακριτικές αρχές, ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια της φωτιάς.

Οι σοροί των θυμάτων αλλά και οι τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί, με τους ασθενείς που παραμένουν σε νοσοκομεία να λαμβάνουν περίθαλψη για σοβαρά εγκαύματα.

Με πληροφορίες από BBC