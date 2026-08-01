Ελβετία: Μυστηριώδης ασθένεια πλήττει τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Μία μυστηριώδης ασθένεια εξαπλώνεται μεταξύ των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στην Ελβετία, με τις ελβετικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

«Η αιτία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί», ανέφερε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υποθέσεων της Ελβετίας (FSVO).

Σύμφωνα με την FSVO, αρκετοί κτηνοτρόφοι αναφέρουν συμπτώματα στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, όπως πυρετό και διάρροια, τα οποία συχνά συνοδεύονται από σημαντική μείωση της παραγωγής γάλακτος. Η υπηρεσία επιβεβαίωσε σχετικές πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί σε εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης, όπως τα Schweizer Bauer και Bauernzeitung.

Η FSVO επισημαίνει ότι μη ειδικά συμπτώματα, όπως ο πυρετός ή η διάρροια, ενδέχεται να υποδηλώνουν την παρουσία μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής νόσου των ζώων.

Une maladie mystérieuse touche des vaches laitières, leur causant de la fièvre et des diarrhées, ainsi qu’une diminution de la production de lait. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des vétérinaires est en train... https://t.co/hX3Q8ck6g5 — Le Temps (@LeTemps) July 31, 2026

Δεν υπάρχει κίνδυνος από την κατανάλωση γάλακτος

Ωστόσο, σύμφωνα με την FSVO, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση γάλακτος ή κρέατος ενέχει κίνδυνο για τους καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά, η Ένωση Ελβετών Παραγωγών Γάλακτος αξιολογεί τη συνολική κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη», ανέφερε η ένωση απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. «Οι χαμηλές τιμές του γάλακτος, η ξηρασία, η θερμική καταπόνηση, τα άρρωστα ζώα και η έλλειψη ζωοτροφών συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Αυτός ο συνδυασμός ωθεί πολλές εκμεταλλεύσεις στα όριά τους και απειλεί την οικονομική τους βιωσιμότητα.»

Οι υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Ενώ ορισμένες περιοχές παραμένουν σχεδόν ανεπηρέαστες, άλλες εκμεταλλεύσεις αναφέρουν μείωση της παραγωγής γάλακτος που φτάνει έως και σχεδόν το 10%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ενδεχόμενο να αναγκαστούν κτηνοτροφικές μονάδες να διακόψουν τη λειτουργία τους θεωρείται «ρεαλιστικός κίνδυνος». Αν και η επάρκεια γάλακτος δεν απειλείται άμεσα, η συνολική παραγωγή στην Ελβετία δέχεται πιέσεις σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι έρευνες εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα

Οι ελβετικές αρχές διερευνούν πλέον κάθε πιθανό σενάριο. Οι ειδικοί εξετάζουν τόσο μεταβολικά όσο και λοιμώδη αίτια, ενώ στις αναλύσεις συμμετέχουν κτηνίατροι, ο οργανισμός Cattle Health Switzerland, κτηνιατρικές σχολές πανεπιστημίων, εργαστήρια και οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί κάποιος συγκεκριμένος παθογόνος παράγοντας.

Η FSVO υπενθύμισε ότι συμπτώματα όπως ο πυρετός ή η διάρροια θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής ζωονόσου και κάλεσε τους κτηνοτρόφους να επικοινωνούν άμεσα με κτηνίατρο εφόσον παρατηρήσουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη ένδειξη στα ζώα τους.

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά ότι υπάρχει άμεση σύνδεση της ασθένειας με το τρέχον κύμα καύσωνα. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν σημαντικά τις αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, καθιστώντας τες πιο ευάλωτες στην εκδήλωση ασθενειών.

Με πληροφορίες από SWI Swiss Info