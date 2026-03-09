Ελβετία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Crans-Montana

Το κοινοβούλιο της Ελβετίας ενέκρινε σήμερα την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης 50.000 ελβετικών φράγκων (55.000 ευρώ) σε επιζήσαντες και οικογένειες θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στο μπαρ Le Constellation του Crans-Montana.

Από την φονική πυρκαγιά τη ζωή τους έχασαν 41 άνθρωποι και άλλοι 115 τραυματίστηκαν.

Η αποζημίωση για τα θύματα της τραγωδίας στην Ελβετία

Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.

Η έρευνα της εισαγγελίας για αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει διευρυνθεί και στο μικροσκόπιό της προστέθηκαν πρόσφατα ο δήμαρχος του Crans-Montana κι άλλοι τέσσερις τοπικοί αξιωματούχοι.