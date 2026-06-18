ΔΙΕΘΝΗ

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διεθνή

Ελβετία: Η κάτω βουλή καταψήφισε συμφωνία με την Mercosur

Ανησυχίες εκφράζουν οι βουλευτές

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: ΕΡΑ
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Η ελβετική κάτω βουλή καταψήφισε μια συμφωνία με την Mercosur, καθώς αρκετές είναι οι αντιδράσεις τόσο από την δεξιά όσο και από την αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Η συμφωνία τώρα θα τεθεί προς ψήφιση στην άνω βουλή και, σε περίπτωση που εγκριθεί από το Σώμα, πιθανόν να επιστρέψει στην κάτω βουλή.

Καταψηφίστηκε συμφωνία με την Mercosur στην Ελβετία

Ειδικότερα, βουλευτές καταψήφισαν τη συμφωνία που συνήφθη τον περασμένο χρόνο με ψήφους 96-86 και 9 αποχές.

Η αντίθεση στη συμφωνία προήλθε τόσο από τους συντηρητικούς βουλευτές που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αγροτών, όσο και από κόμματα της αριστεράς που ήγειραν ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών.

Η Mercosur (Mercado Común del Sur) είναι ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991 από τα ιδρυτικά μέλη Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Τι είναι η συμφωνία Mercosur;

Η εμπορική συμφωνία Mercosur έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur.

Τα πλήρη μέλη, «κράτη μέρη», της Mercosur περιλαμβάνουν τα ιδρυτικά μέλη και τη Βολιβία, η οποία προσχώρησε πρόσφατα ως πλήρες μέλος το 2024. Η Βενεζουέλα ήταν πλήρες μέλος το 2012, αλλά επί του παρόντος έχει ανασταλεί η ιδιότητά της ως μέλους της Mercosur λόγω μη συμμόρφωσης.

Με 25 χρόνια προετοιμασίας, η εμπορική συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη της ΕΕ όσον αφορά τις μειώσεις δασμών.

Ο περιορισμός των δασμών αναμένεται να επηρεάσει δύο τεράστιες αγορές: περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη και περίπου 270 εκατομμύρια στη Νότια Αμερική.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολύνει την είσοδο βοείου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη.

Η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση της Ευρώπης έχει ωθήσει την Ένωση να ενισχύσει τους δεσμούς της με μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά, όπως λίθιο, χαλκό, σίδηρο και κοβάλτιο.

Διεθνή

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ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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