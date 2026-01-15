Ελβετία: H υπάλληλος του μπαρ που φέρεται να κρατούσε τα βεγγαλικά δεν γνώριζε τους κινδύνους, αναφέρει η οικογένειά της

Μια υπάλληλος που εργαζόταν στο μπαρ στο Crans-Montana της Ελβετίας όπου ξέσπασε η φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δεν είχε λάβει καμία εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς της.

Η Cyane Panine, 24 ετών, έχασε τη ζωή της στη φωτιά στο μπαρ Le Constellation και αναγνωρίστηκε ευρέως σε ένα βίντεο όπου φορούσε κράνος και κρατούσε μια φιάλη σαμπάνιας με ένα βεγγαλικό όταν η οροφή έπιασε φωτιά.

Οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ, Jacques και Jessica Moretti, έχουν κατηγορηθεί από τις αρχές για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας.

Σαράντα άτομα σκοτώθηκαν και 116 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Ελβετία.

Τι αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας της εργαζόμενης στο μπαρ της Ελβετίας

Η Sophie Haenni, η δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της Cyane Panine, δήλωσε στο BBC ότι «δεν έπρεπε να σερβίρει τραπέζια» τη νύχτα της πυρκαγιάς, αλλά της ζητήθηκε να κατέβει κάτω για να βοηθήσει στη διαχείριση της υψηλής ζήτησης για μπουκάλια.

«Δεν ήταν η ίδια η Cyane που αποφάσισε να φορέσει αυτό το κράνος, αλλά οι εργοδότες της. Απλώς έκανε τη δουλειά της. Είναι σοκαριστικό να αποδίδουν την ευθύνη για τα δικά τους λάθη στην Cyane, μια 24χρονη γυναίκα και υπάλληλό τους».

Η Haenni πρόσθεσε ότι η Cyane Panine δεν είχε ποτέ ενημερωθεί «για την επικινδυνότητα της οροφής και δεν είχε λάβει καμία εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας».

Μια πηγή που έχει δει τα έγγραφα της έρευνας είπε ότι η Jessica Moretti δήλωσε στους ερευνητές ότι χρησιμοποιούσαν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας τα τελευταία 10 χρόνια.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε, να ανεβαίνει στους ώμους κάποιου άλλου», τους είπε η Moretti. «Το έκανε με δική της πρωτοβουλία».

Σε δήλωσή της, η Sophie Haenni ανέφερε ότι η τραγωδία «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» εάν «είχαν τηρηθεί τα πρότυπα ασφαλείας (ιδιαίτερα όσον αφορά τα υλικά) και είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις». Πρόσθεσε: «Η Cyane είναι αναμφίβολα θύμα».

Οι δικηγόροι της οικογένειας Panine αναφέρουν επίσης ότι «ένιωθε ότι την εκμεταλλεύονταν» και «υπέφερε από τις συνθήκες εργασίας της».

«Η [Cyane Panine] μίλησε για την έλλειψη ενσυναίσθησης και κατανόησης από τους εργοδότες της» όσον αφορά το φόρτο εργασίας της, προσθέτει η δήλωση.

«Οι πελάτες μου έχασαν την κόρη τους, την αδελφή τους. Μια αγαπημένη τους, έναν υπέροχο άνθρωπο, τους έχει κλαπεί», αναφέρει η δήλωση.

Με πληροφορίες από BBC