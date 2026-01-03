Ελβετία: Γνωστός στις Αρχές ο ιδιοκτήτης του μπαρ - Είχε συλληφθεί για μαστροπεία

Σε καθεστώς ποινικής έρευνας, χωρίς να τούς έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες, βρίσκονται οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Crans-Montana, στην Ελβετία, όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, την ώρα που τραυματίστηκαν ακόμη 119.

Σύμφωνα μεπληροφορίες της Le Parisien, ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, Ζακ Μορέτι, είναι γνωστός στη γαλλική Δικαιοσύνη από παλαιότερες υποθέσεις, χωρίς ωστόσο -σε αυτή τη φάση- να του έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη για την τραγωδία. Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, Γάλλοι υπήκοοι και συνδιαχειριστές του καταστήματος, κλήθηκαν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου να καταθέσουν στις ελβετικές αρχές, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας. Όπως διευκρίνισε η Εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, εξετάστηκαν ως πρόσωπα που καλούνται να δώσουν πληροφορίες, χωρίς να τους αποδοθεί κάποια κατηγορία.

Η έρευνα αναμένεται να ανοίξει επισήμως για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και εμπρησμό από αμέλεια, εφόσον διαπιστωθεί ποινική ευθύνη.

Ελβετία: Παρελθόν στη Γαλλία

Παρότι σήμερα εμφανίζεται ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης στο Crans-Montana, ο Ζακ Μορέτι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις γαλλικές αρχές. Πριν από περίπου 30 χρόνια είχε εμπλακεί σε υποθέσεις μαστροπείας, ενώ πριν από δύο δεκαετίες φυλακίστηκε στη Σαβοΐα για υπόθεση που περιελάμβανε απάτη, απαγωγή και παράνομη κατακράτηση. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, αργότερα «αφαιρέθηκε από το ραντάρ του οργανωμένου εγκλήματος».

Όσον αφορά το χρονικό του δυστυχήματος στην Ελβετία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου, μετατρέποντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το κατάστημα σε παγίδα θανάτου. Όπως δείχνουν βίντεο που κυκλοφόρησαν, οι φλόγες κατέκαψαν την ξύλινη επένδυση του εσωτερικού, ενώ πυκνός μαύρος καπνός γέμισε τη στενή και μακριά σκάλα, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς έξοδοι διαφυγής.

Κάτοικοι του θέρετρου αναφέρουν ότι το κατάστημα θεωρούνταν εδώ και χρόνια επικίνδυνο. «Ξέραμε ότι ήταν πυριτιδαποθήκη. Η σκάλα ήταν στενή και επικίνδυνη», έγραψε κάτοικος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ό,τι αφορά στα αίτια της φωτιάς στην Ελβετία, η επικρατέστερη εκδοχή των Αρχών κάνει λόγο για πυροτεχνικό ατύχημα. Όπως δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας, όλα δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από αναμμένα κεριά ή βεγγαλικά τύπου «Bengal lights», τα οποία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας και ήρθαν πολύ κοντά στο ταβάνι. Η πρακτική αυτή φέρεται να ήταν συχνή στο συγκεκριμένο μπαρ.

Την ώρα που οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των θυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ερευνητές επικεντρώνονται στα

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του μπαρ και του υπογείου του,

στην άδεια λειτουργίας του,

στη διαθεσιμότητα πυροσβεστήρων και εξόδων κινδύνου,

καθώς και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο όταν ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι ιδιοκτήτες του μπαρ ανακρίθηκαν «αλλά όχι υπό προειδοποίηση». Εάν υπήρχαν λόγοι να υποψιαστούν την ευθύνη τους, «θα ξεκινούσε έρευνα για αμέλεια που οδήγησε σε εμπρησμό, αμέλεια που οδήγησε σε ανθρωποκτονία και αμέλεια που οδήγησε σε σωματικές βλάβες».

Ελβετία: Υπό εξέταση το μπαρ και οι χώροι του

Ελβετός εμπειρογνώμονας σε θέματα πυρασφάλειας, ο Markus Knorr, δήλωσε στο ελβετικό μέσο ενημέρωσης 20 Minutes ότι ο τύπος των ηχομονωτικών πάνελ που χρησιμοποιήθηκαν «καίγεται γρήγορα και αναφλέγεται» και ότι η φωτιά μπορεί να «εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα, καθώς τα πάνελ είναι τοποθετημένα οριζόντια».

Έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό των εξόδων από το υπόγειο του μπαρ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για ειδικές εκδηλώσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν προσβάσιμο από το ισόγειο μόνο μέσω μίας σκάλας, την οποία αρκετοί επιζώντες περιέγραψαν ως στενή. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Le Constellation μπορεί να φιλοξενήσει έως και 300 άτομα.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν, ότι το μπαρ ήταν δημοφιλές στους νέους και η ελβετική κυβέρνηση ανέφερε ότι πολλοί από τους νεκρούς ήταν πιθανώς ανήλικοι. Στην Ελβετία, η κατανάλωση μπύρας και κρασιού επιτρέπεται από την ηλικία των 16 ετών.

Με πληροφορίες από Le Parisien