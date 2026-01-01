Ελβετία: Γιατί η ταυτοποίηση των θυμάτων από το Crans-Montana θα είναι δύσκολη

Χαρακτηρίζοντας ως μία «από τις χειρότερες τραγωδίες», ο πρόεδρος της Ελβετίας, Guy Parmelin, στάθηκε στη φωτιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

Οι έρευνες των αρχών για τυχόν αγνοούμενους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία διάφορων χωρών, όπως της Γαλλίας και της Ιταλίας έχουν ξεκινήσει ήδη τις επιχειρήσεις διακομιδής των πολιτών τους που βρίσκονται το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο επίμαχο μπαρ στην Ελβετία. Ωστόσο, μία -ακόμη- σημαντική παράμετρος, είναι η ταυτοποίηση των θυμάτων, για τους οποίους, παρότι έχουν κινητοποιηθεί σημαντικοί πόροι, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο απ’ όσο αναμένεται.

Η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, όπως εξηγούν ιατροδικαστές, πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει η ιατροδικαστική επιστήμη.

Ελβετία: Οι τέσσερις λόγοι που δυσκολεύουν την ταυτοποίηση θυμάτων

1. Νεαρής ηλικίας θύματα

Η οπτική αναγνώριση από συγγενείς δεν θεωρείται πλέον επαρκής. Συνήθως βοηθούν ιατρικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, τεχνητές αρθρώσεις) με σειριακούς αριθμούς. Όμως, σε τραγωδίες με κυρίως νέους ανθρώπους, τέτοια στοιχεία συχνά απουσιάζουν. Το ίδιο ισχύει και για οδοντιατρικά εμφυτεύματα, που σήμερα είναι λιγότερα χάρη στην πρόληψη.

2. Η φύση των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές καταστρέφουν δακτυλικά αποτυπώματα και εμφανή χαρακτηριστικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η DNA είναι το μοναδικό αξιόπιστο μέσο. Η ανάλυση γίνεται γρήγορα, αλλά απαιτείται η συλλογή δειγμάτων από συγγενείς, διαδικασία χρονοβόρα και ψυχολογικά εξαντλητική.

3. Απουσία λίστας παρευρισκομένων

Σε αντίθεση με αεροπορικά δυστυχήματα ή οργανωμένες εκδηλώσεις, ένα μπαρ δεν διαθέτει λίστα εισόδου. Αυτό αυξάνει δραματικά τον αριθμό των δηλωθέντων αγνοουμένων και περιπλέκει την ταυτοποίηση.

4. Θύματα από πολλές χώρες

Όταν τα θύματα προέρχονται από διαφορετικά κράτη, η επικοινωνία με οικογένειες γίνεται μέσω πρεσβειών και μεταφραστών. Τα δείγματα DNA δεν μπορούν να σταλούν ψηφιακά και συχνά απαιτείται φυσική μεταφορά, ενώ δεν χρησιμοποιούν όλες οι χώρες τα ίδια συστήματα ανάλυσης.

Για τους ιατροδικαστές, η πίεση είναι τεράστια: πρέπει να δοθούν απαντήσεις γρήγορα, με απόλυτη ακρίβεια. Όπως σημειώνουν ειδικοί, κάθε λάθος σε τέτοιες περιπτώσεις έχει ανεπανόρθωτο ανθρώπινο κόστος.

Ελβετία: Πώς περιέγραψε το συμβάν επισκέπτρια από την Ελλάδα

Η Κέλλυ Διολατζή, επισκέπτρια από την Ελλάδα, βρέθηκε -λίγες ώρες πριν και μετά- έξω από το μπαρ όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι στην Ελβετία, περιγράφοντας στο Star τα όσα είδε.

«Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να το πω, extreme, υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 χρονών, θα έλεγα» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Διολατζή.

«Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν 01:08 και μετά, από τη 01:10, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και να γεμίζουν τα μπαρ. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται, πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση, ένα βεγγαλικό» συμπλήρωσε.

«Το συγκεκριμένο μαγαζί, στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε και 200 άτομα μέσα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό, το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μία νούμερο 1 επιλογή μετά από κεντρικό event, να πάνε εκεί τα παιδιά. Αφότου είδαμε την όλη κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη, σκέφτηκα μέσα μου ότι "αυτοί παραείναι μεθυσμένοι". Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά, τα πάντα» κατέληξε.

Με πληροφορίες από Tages-Anzeiger