Ελβετία: Επιβεβαιώθηκε επίσημα ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της φωτιάς που ξέσπασε στο Crans-Montana της Ελβετίας την 1η Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα απόψε, ο πατέρας της 15χρονης, Αντώνης Καλλέργης, είχε κάνει ουσιαστικά γνωστή την τραγική εξέλιξη, με ανάρτηση στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσιάζεται η εικόνα ενός αγγέλου με το όνομα “Alice” (Αλίκη) σε μαύρο φόντο.

Σε αντίστοιχη ανάρτηση είχε προβεί και ο αδελφός της, Ρομέν Καλλέργης.

«Η πρώτη αγάπη ενός κοριτσιού θα είναι πάντα τα μεγαλύτερα αδέλφια της» έγραψε σε story του ο Ρομέν Καλλέργης, όπου δημοσίευσε ένα σχετικό στιγμιότυπο με τον ίδιο, τον αδελφό του και την Αλίκη Καλλέργη, όσο ήταν μικρά παιδιά.

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα

Ταυτοποιήθηκαν τα 40 θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.