Ελβετία: Ελεύθερος με εγγύηση ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Crans-Montana

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ Constellation στο Crans-Montana της Ελβετίας, Ζακ Μορέτι, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 116, αφέθηκε ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης.

Το Δικαστήριο Καταναγκαστικών Μέτρων του καντονιού Σιόν διέταξε την αποφυλάκισή του μετά την καταβολή εγγύησης 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ).

Ο Μορέτι παραμένει ωστόσο υπό δικαστική επιτήρηση, με περιοριστικούς όρους, όπως υποχρέωση τακτικής παρουσίας στις Αρχές και παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, Jessica Maric, ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματικές βλάβες και εμπρησμό σε σχέση με τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελβετία, τόσο για το μέγεθος της τραγωδίας όσο και για το ύψος της εγγύησης, το οποίο αρχικά αναμενόταν να φτάσει το ένα εκατομμύριο φράγκα.

Ελβετία: Τι κατέθεσε ο Ζακ Μορέτι

Η εισαγγελία του Σιόν αιτιολόγησε την απόφασή της, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει σήμερα εισόδημα, ενώ τα ακίνητα του ζευγαριού είναι υποθηκευμένα και τα οχήματά τους μισθωμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δύο ακίνητα των υπό έρευνα συζύγων φέρουν υποθήκες ύψους 1,1 εκατ. και 250.000 φράγκων αντίστοιχα.

Κατά την ακρόασή του, ο Μορέτι αρνήθηκε κάθε πρόθεση διαφυγής: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Η ζωή μου είναι εδώ. Θέλω να βγει η αλήθεια για όσα συνέβησαν», φέρεται να δήλωσε στους δικαστές, προσθέτοντας ότι ακόμη και όταν τον επισκέφθηκε ο πατέρας του, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η έρευνα για τη φονική νύχτα στο Crans-Montana βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ελβετικές Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του κλαμπ και τα μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν τη στιγμή της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera