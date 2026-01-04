Ελβετία: Έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 24 θύματα - Ανάμεσά τους δύο έφηβες με ελληνικές ρίζες

Ο αριθμός των θυμάτων - της φωτιάς στο Crans-Montana της Ελβετίας - που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 24, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο ανήλικα κορίτσια με ελληνικές ρίζες, η Αλίσια και η Νταϊάνα, των οποίων η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε σήμερα. Την ίδια ώρα, αγωνία επικρατεί για την τύχη της Αλίκης Καλέργη, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, συνολικά.

Όπως ανακοίνωσαν, σήμερα Κυριακή οι αρχές του καντονιού Βαλέ, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 16 νέα θύματα της πυρκαγιάς, με μεγάλο ποσοστό να αφορά ανήλικους.

Οι δέκα είναι ελβετικής υπηκοότητας: τέσσερις κοπέλες ηλικίας 14, 15, 15 και 18 ετών, καθώς και τρεις έφηβοι 16 και 17 ετών. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση ενός 18χρονου, ενός 20χρονου και ενός 21χρονου.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται οι Αλίσια Γκονσέτ (14 ετών) και Νταϊάνα Γκονσέτ (15 ετών), Ελβετίδες με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας και του παππού τους, γνωστού Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Λωζάνη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στον κατάλογο των νέων ταυτοποιήσεων προστίθενται επίσης τρεις Ιταλοί 16 ετών, καθώς και ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Τούρκος 18 ετών και ένας Γάλλος 39 ετών.

Η Αλίκη Καλλέργη παραμένει αγνοούμενη για σχεδόν τρία 24ωρα.

«Η ταυτοποίηση είναι πολύ δύσκολη, αργεί πολύ, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη», είπε ο αδελφός της 15χρονης μιλώντας στο ΕΡΤNews. Το κορίτσι είχε πάει να διασκεδάσει την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο μπαρ με τρεις φίλες της, που επίσης αγνοούνται.

Ο Ρομέν, ο αδελφός της, πέρασε από το μπαρ εκείνο το βράδυ αλλά είχε ήδη ξεσπάσει η φωτιά. «Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και μετά κατά τη 1.40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί τον απώθησαν.

«Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να τη βρω», είπε, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με πολλούς συγγενείς που δικοί τους άνθρωποι βρίσκονταν στο μπαρ στο Crans-Montana και κανείς δεν είχε νέα, ζητώντας από όλο τον κόσμο να προσευχηθεί για την Αλίκη.