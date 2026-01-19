Ελβετία: «Δημόσια ανθρωποφαγία» καταγγέλλουν οι δικηγόροι των ιδιοκτητών του μπαρ Κρανς-Μοντάνα

Οι δικηγόροι του ζευγαριού που διαχειριζόταν το μπαρ Le Constellation στο ελβετικό θέρετρο Κρανς-Μοντάνα, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξέσπασε φωτιά με 40 νεκρούς και 116 τραυματίες, επιτίθενται σε δημοσιεύματα που, όπως λένε, διακινούν ψέματα για τους εντολείς τους και έχουν τροφοδοτήσει ένα κλίμα δημόσιας στοχοποίησης.

Σε δηλώσεις τους σε τοπικά μέσα, υποστηρίζουν ότι η Τζέσικα και ο Ζακ Μορέτι είναι συντετριμμένοι, αλλά αρνούνται πως γνώριζαν κινδύνους στον χώρο ή ότι αγνόησαν προειδοποιήσεις. Μία από τους συνηγόρους, η Γιαέλ Αγιό, είπε ότι η ένταση γύρω από την υπόθεση έχει πάρει χαρακτηριστικά «δημόσιας ανθρωποφαγίας».

Η έρευνα εστιάζει στα πρώτα συμπεράσματα που αποδίδουν την έναρξη της πυρκαγιάς σε σπινθηριστές που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας και άναψαν αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου. Οι αρχές έχουν αναγνωρίσει ότι το κατάστημα δεν είχε περάσει από ελέγχους ασφαλείας για πέντε χρόνια.

Τα περισσότερα θύματα ήταν νέοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα. Στο μεταξύ, η υπόθεση έχει προκαλέσει καταιγισμό δημοσιευμάτων για το ζευγάρι, τη λειτουργία του καταστήματος και το παρελθόν του, αυξάνοντας την πίεση προς τις αρχές καθώς εξελίσσεται η έρευνα και προετοιμάζονται οι διώξεις.

Οι δικηγόροι λένε ότι στόχος τους είναι «να αποκατασταθεί η αλήθεια». Η Αγιό διέψευσε ως «καθαρό ψέμα» ότι η Τζέσικα Μορέτι εγκατέλειψε το κτίριο παίρνοντας χρήματα από το ταμείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει και να στηρίξει τραυματίες.

Ο Πάτρικ Μισό, που εκπροσωπεί τον Ζακ Μορέτι, ανέφερε ότι σε τέτοιες τραγωδίες ο διαχειριστής ενός καταστήματος μπορεί να νιώθει ευθύνη, αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι αν υπάρχει ποινική ευθύνη, που, όπως είπε, δεν ταυτίζεται με το προσωπικό αίσθημα ενοχής. Για το αφρώδες υλικό της οροφής υποστήριξε ότι αγοράστηκε από μεγάλο κατάστημα οικοδομικών ειδών, χωρίς να έχει γίνει σαφές ότι είναι εύφλεκτο. «Δεν ήθελε να βάλει ιδιαίτερα εύφλεκτο αφρώδες υλικό. Ήθελε ακουστικό αφρό», είπε.

Από την πλευρά της, η οικογένεια της Σιάν Πανίν, εργαζόμενης στο μπαρ που σκοτώθηκε στη φωτιά, μέσω των δικών της δικηγόρων υποστηρίζει ότι δεν είχε λάβει εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας και ότι δεν γνώριζε τον κίνδυνο που ενείχε η οροφή. Η Αγιό την περιέγραψε ως στενή φίλη του ζευγαριού, λέγοντας ότι κρατά ακόμη και προσωπικό της μήνυμα προς τους Μορέτι, στο οποίο τους αποκαλεί «δεύτερη οικογένεια».

Στο δικαστικό σκέλος, στην Τζέσικα Μορέτι έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου ως εναλλακτική στην προφυλάκιση. Παρέδωσε το διαβατήριό της και υποχρεώνεται να εμφανίζεται καθημερινά στην αστυνομία. Ο Ζακ Μορέτι παραμένει κρατούμενος για αρχική περίοδο 90 ημερών. Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει να τεθεί ως όρος για τυχόν αποφυλάκισή τους εγγύηση συνολικά 400.000 ελβετικών φράγκων, 200.000 για τον καθένα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.

Με πληροφορίες από BBC